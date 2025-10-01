Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en China y de Carlos Alcaraz en Japón

La lucha por el #1 del mundo es reñida y está más que abierta. La gira asiática ya comenzó y esta semana tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner volvieron a ganar un título para demostrar que nadie se acerca a ellos en el circuito del tenis cuando participan de un torneo.

El primer turno fue de Carlos Alcaraz, quien se consagró en el ATP 500 de Tokio este martes al derrotar en la final por 6-4 y 6-4 a Taylor Fritz. El español consiguió su octavo título de la temporada y este 2025 es el mejor año de la corta carrera del nacido en Murcia.

Por su parte, Jannik Sinner venció por 6-2 y 6-2 a Learner Tien y se coronó en el ATP 500 de Pekín (obtuvo su segundo título en este torneo). El italiano logró su tercer trofeo en 2025 luego también de haber ganado el Abierto de Australia y Wimbledon.

Recordemos que Carlos Alcaraz volvió a ser el número uno del mundo en el Ranking ATP después de su consagración en el US Open. Jannik Sinner, por su lado, quedó #2 tras su derrota en Flushing Meadows y esta posición se mantiene en ambos luego de sus títulos en Asia.

En el top10 del ranking hubo cuatro cambios. Taylor Fritz había perdido el #4 del ranking por no alcanzar la final del US Open, pero lo recuperó en manos de Novak Djokovic por llegar a la final de Tokio. Por su parte, Alex De Miñaur también ganó una posición y quedó #7 en el ranking, mientras que Novak Djokovic (ahora 5°) y Jack Draper (ahora 8°) perdieron un puesto.

El top20 del Ranking ATP