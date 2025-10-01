Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en China y de Carlos Alcaraz en Japón

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz ganaron títulos esta semana y hubo algunas modificaciones en el top10 del circuito.

Por Patricio Hechem

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz ganaron títulos esta semana
© Getty ImagesJannik Sinner y Carlos Alcaraz ganaron títulos esta semana

La lucha por el #1 del mundo es reñida y está más que abierta. La gira asiática ya comenzó y esta semana tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner volvieron a ganar un título para demostrar que nadie se acerca a ellos en el circuito del tenis cuando participan de un torneo.

Publicidad

El primer turno fue de Carlos Alcaraz, quien se consagró en el ATP 500 de Tokio este martes al derrotar en la final por 6-4 y 6-4 a Taylor Fritz. El español consiguió su octavo título de la temporada y este 2025 es el mejor año de la corta carrera del nacido en Murcia.

Por su parte, Jannik Sinner venció por 6-2 y 6-2 a Learner Tien y se coronó en el ATP 500 de Pekín (obtuvo su segundo título en este torneo). El italiano logró su tercer trofeo en 2025 luego también de haber ganado el Abierto de Australia y Wimbledon.

Recordemos que Carlos Alcaraz volvió a ser el número uno del mundo en el Ranking ATP después de su consagración en el US Open. Jannik Sinner, por su lado, quedó #2 tras su derrota en Flushing Meadows y esta posición se mantiene en ambos luego de sus títulos en Asia.

Publicidad

En el top10 del ranking hubo cuatro cambios. Taylor Fritz había perdido el #4 del ranking por no alcanzar la final del US Open, pero lo recuperó en manos de Novak Djokovic por llegar a la final de Tokio. Por su parte, Alex De Miñaur también ganó una posición y quedó #7 en el ranking, mientras que Novak Djokovic (ahora 5°) y Jack Draper (ahora 8°) perdieron un puesto.

El top20 del Ranking ATP

PosiciónJugadorPuntos
Carlos Alcaraz11540
Jannik Sinner10,950
Alexander Zverev5,980
Taylor Fritz4995
Novak Djokovic4830
Ben Shelton4190
Alex de Minaur3735
Jack Draper3590
Lorenzo Musetti3555
10°Karen Khachanov3190
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Acusan a China de robar datos cerebrales de Leclerc, Sinner y otras estrellas
FÓRMULA 1

Acusan a China de robar datos cerebrales de Leclerc, Sinner y otras estrellas

¿Por qué Jannik Sinner no juega en la Laver Cup 2025?
Tenis

¿Por qué Jannik Sinner no juega en la Laver Cup 2025?

La ex novia de Jannik Sinner tildó a Holger Rune de mujeriego y él le respondió
Tenis

La ex novia de Jannik Sinner tildó a Holger Rune de mujeriego y él le respondió

Jimmy Butler eligió al GOAT de la NBA: “Mi nombre es…”
NBA

Jimmy Butler eligió al GOAT de la NBA: “Mi nombre es…”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo