Duras críticas: los aficionados de Tigres UANL no perdonan a Víctor Vucetich tras otro partido sin victoria

El vicepresidente deportivo y entrenador de los Felinos atraviesa su peor momento al frente del equipo y los fans se lo hacen saber.

Está claro que el presente de Tigres UANL no era el que se esperaba cuando se trazaron los objetivos de cara a la segunda mitad del año. El equipo navega en la parte baja de la tabla de posiciones del Apertura 2026 y un empate ante Necaxa en casa por la Jornada 7 por 1-1 volvió a despertar la furia de los aficionados contra Víctor Vucetich.

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La mayoría de los comentarios se repiten pidiendo la destitución del histórico entrenador, pero la situación es particular. Al ser el vicepresidente deportivo, es el propio Vucetich quien decide al mandamás del equipo. En ese sentido, un usuario bromeo diciendo: “Si yo fuera Vucetich, despido a Vucetich”.

Tras esta igualdad, los Felinos se ubican en el puesto 15 de la tabla de posiciones con apenas 6 unidades producto de un total de una victoria, tres empates y la misma cantidad de derrotas. Los aficionados no están conformes y esperan respuestas pronto. ¿Las podrá dar Víctor Manuel?

Las críticas de los aficionados a Víctor Vucetich

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En síntesis