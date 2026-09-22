¿Qué hizo Juan Brunetta con su primer sueldo como futbolista?

En el podcast con Nahuel Guzmán, Brunetta reveló una historia donde el futbolista era muy ingenuo con el dinero.

Cuando una de las preguntas que se le hace a un jugador profesional es ¿qué compraron con su primer sueldo? La mayoría responde que autos, ropa, casa, etc. En el caso de Juan Brunetta no fue la excepción, sin embargo, tenía un poco de cuestiones especiales con el dinero, tanto que no sabía cómo mantenerlo seguro durante su primer pago.

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Lo que compró con su primer sueldo

Esta historia la contó en el podcast de Nahuel Guzmán, Miro de Atrás, donde el portero de Tigres lo cuestiona sobre qué habría hecho con su primer cheque. Este lo habría cobrado en su primer club, hace casi 10 años cuando estaba en Arsenal de Sarandí cuando apenas tenía 19 años de edad.

“Había jugado como 15 partidos, entonces cuando me dan a firmar mi contrato me dan un cheque por esos 15 partidos y me dice mi repre: ‘Escuchá, tengo un amigo que vende un auto, dame el cheque, te pongo mitad y mitad’, era un autito, un Peugeot 307.” Juan Brunetta

Juan Brunetta no conocía los cajeros automáticos

Brunetta menciona que cuando acepto esto estaba confiado de que de ahora en adelante le iban a pagar, pero pasaron los dos primeros meses del año y no recibía nada. Por lo que el auto que ya había llegado no funcionaba porque tenía que pagar el seguro y no tenía para eso.

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“En abril cobro todos los sueldos juntos, yo ganaba 30 mil pesos argentinos por mes. Me dice el del club ‘toma esta tarjeta de tu banco, como la de débito, con esta puedes sacar plata’. Me fui al banco y saqué todo, no sabía que existía un cajero para sacar 1000 pesos. Caí como con 1000 mil pesos a mi casa y lo empecé a esconder por todo el departamento; 20 mil en el baño”. Juan Brunetta

En síntesis