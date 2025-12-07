Es tendencia:
Guido Pizarro habló sobre la continuidad de André-Pierre Gignac en Tigres UANL: “Hay que…”

El director técnico argentino habló sobre la continuidad del delantero francés de cara al Clausura 2026 del año próximo.

Por Agustín Zabaleta

Guido Pizarro habló sobre la continuidad de André-Pierre Gignac en Tigres UANL
© Getty ImagesGuido Pizarro habló sobre la continuidad de André-Pierre Gignac en Tigres UANL

En el marco del partido de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL empató 1-1 ante Cruz Azul en el Estadio Universitario y se clasificó para la definición del torneo luego del 1-1 de la Ida y tener ventaja deportiva al terminar mejor posicionado en la Fase Regular.

Tras la clasificación, el director técnico del equipo, Guido Pizarro, habló del partido pero fue consultado también por una leyenda del club como lo es André-Pierre Gignac, quien podría estar transitando sus últimos partidos en el club con 40 años.

Así se manifestó: “En lo personal me pongo a pensar de ayudar a todo el plantel, a todos los jugadores que como decía recién, de que eleven su rendimiento, de que mejoren, de que crezcan. La verdad que a André, hay que disfrutarlo, creo que ha demostrado hoy que ha hecho un gran partido“.

Y continuó: “Ha ayudado, no solamente en la jugada esa sino en lo que contagia antes, durante, y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo después el tiempo que él jugará lo decidirá él, pero nosotros estamos conscientes de la fuerza que tiene el grupo no solamente un hombre, pero estamos todos muy unidos y muy comprometidos en tratar de lograr el objetivo”.

Por último, destacó: “Hoy es momento de disfrutar lo que pasó hoy, ya sabemos al rival, ya a partir de mañana empezar a trabajarlo, pero sabemos que ha sido el más regular en el torneo y sabemos la capacidad que tiene, la capacidad de su entrenador, pero como siempre digo, yo confío plenamente en mi plantel, en mis jugadores y trabajaremos para poder lograr el objetivo”.

¿Cómo está siendo el Apertura 2025 de André-Pierre Gignac en Tigres?

En lo que respecta a lo meramente numérico, el delantero lleva disputados en el actual torneo 11 encuentros, en los que fue titular en apenas 5 de ellos. Marcó solo 2 goles y no realizó asistencias, dejando entrever que su aporte ya pasa más allá de lo futbolístico.

En síntesis

  • Guido Pizarro, DT de Tigres UANL, dijo que a André-Pierre Gignac “hay que disfrutarlo” en el club.
  • Gignac ha jugado 11 partidos en el Apertura 2025 de la Liga MX, anotando solo 2 goles.
  • Tigres UANL clasificó a la final del Apertura 2025 tras empatar 1-1 contra Cruz Azul en Semifinales.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
