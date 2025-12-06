Este sábado se juegan las semifinales de vuelta del Apertura 2025, donde Tigres tendrá que medirse ante Cruz Azul. Ambos equipos son candidatos al título del semestre, por lo que este duelo será importante sobre todo por el resultado de 1-1 que consiguieron en la Ida en el Estadio Olímpico Universitario porque deja las cosas muy parejas.

La situación para La Máquina es un tanto complicada, porque dejaron ir la posibilidad de jugar el cierre en casa y ahora tendrá que disputar este partido en el Estadio Universitario, una sede que pesa mucho en el futbol mexicano, por lo que se define que el partido no estará nada sencillo, ni para uno ni para otro, puesto que es un solo juego el que definirá al finalista.

¿Qué pasa si Tigres pierde ante Cruz Azul?

En este momento hay una igualada en el encuentro; es por eso que si el conjunto auriazul vence en el partido de esta noche conseguirá su pase a la Gran Final del Apertura 2025. Cualquier victoria que puedan lograr en casa el día de hoy será clave para que eliminen a la escuadra cementera y esperen ahora a su rival entre Rayados y Toluca.

¿Qué pasa si empata?

Aquí hay dos opciones, pero al final dan el mismo resultado bueno para el equipo comandado por Guido Pizarro. Si empatan en el marcador global o en el partido, el que pasa a la siguiente ronda es precisamente Tigres, porque tienen la ventaja de estar arriba en la tabla, por eso cualquier igualada le da la posibilidad a los de la UANL de clasificar.

¿Qué pasa si Tigres pierde hoy?

El problema viene en caso de que la escuadra regia pierda esta noche, ya sea en el marcador global o en el juego, si la escuadra auriazul cae en el marcador, será Cruz Azul quien se quede con la Final del Apertura 2025 y sólo tendrá que esperar al vencedor del siguiente enfrentamiento, por lo que le convienen los otros dos resultados.

