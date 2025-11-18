El conjunto de Tigres se encuentra en la preparación de su partido para la Liguilla y es que aún están en la espera de conocer al rival al que se medirán. Aún así el trabajo no para en esta Fecha FIFA y dentro de la directiva del conjunto se han comenzado a pulir detalles, entre esos posibles salidas, renovaciones y compras en el mercado de invierno.

Publicidad

Publicidad

Uno de los jugadores que se ha confirmado como baja pase lo que pase en el cierre del Apertura 2025 es Sebastián Córdova, el jugador mexicano termina su contrato en el mes de diciembre y tendrá que abandonar el conjunto como agente libre, ya que no habría llegado a un acuerdo para mantenerse en la plantilla.

Tomando esto en cuenta, ha habido rumores de que equipos en Europa estarían interesados en el fichaje de Ozziel Herrera, pero no es un hecho, lo que sí, es la información que se ha filtrado en estos días y es que hay otro jugador que no entra en los planes de Guido Pizarro y estaría dejando al equipo para el próximo semestre, aunque hay opciones.

La otra baja que planea Tigres

De acuerdo con la información de 365scores, confirman que Nicolás Ibáñez ya no es una pieza fundamental para la escuadra, quien llegara después de ser goleador con Pachuca ha quedado a deber en esta institución y no sería tomado en cuenta, por lo que ahora le están buscando acomodo en otro equipo e incluso si no es posible dejarlo sin actividad.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que en Tigres sí ha habido jugadores que quedan inhabilitados durante algunos torneos, sin registro (como Igor Lichnovsky) debido a que no les encuentran lugar y no son considerados. La fuente afirma que ya buscan a un delantero centro y que en caso de no hallarle algún sitio pretenden rescindirle el contrato.

ver también Además de Pachuca los otros 4 equipos de la Liga MX que quieren fichar a Sebastián Córdova tras su salida de Tigres

En síntesis