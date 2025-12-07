Es tendencia:
Guido Pizarro le envió una advertencia a Toluca de cara a la final del Apertura 2025: “Confío en…”

Guido Pizarro habló luego de la clasificación de Tigres a la final y le envió un mensaje a Toluca, el rival de los Felinos.

Por Patricio Hechem

Guido Pizarro llegó a su primera final de la Liga MX como entrenador
Tigres UANL empató 1-1 este sábado con Cruz Azul y logró clasificarse a la final del Apertura 2025 gracias a la ventaja deportiva. Después de dos años, el club auriazul volverá a disputar los partidos que definen el título del futbol mexicano y su rival será Toluca.

Es una final inédita porque Tigres y Toluca nunca se enfrentaron en torneos cortos. Hace dos años, Guido Pizarro estuvo presente en la derrota contra el América en el Apertura 2023 como jugador y ahora disputará su primera final con el equipo como entrenador.

Después del empate con Cruz Azul, Guido Pizarro elogió al equipo de Antonio Mohamed pero también manifestó su confianza en sus jugadores: “Ha sido el equipo más constante del torneo. Conocemos su capacidad y la de su entrenador, pero confío plenamente en mi plantel y trabajaremos para lograr el objetivo”.

Ya transcurrieron un par de meses del último partido entre Tigres y Toluca. El mismo sucedió el 26 de julio, por la segunda jornada de la Liga MX, día en el que los Felinos se llevaron la victoria por 4-3 en el Nemesio Díez. Precisamente esta fue la única derrota de los Diablos Rojos como local en el torneo.

“Lejos de hablar de mí, el orgullo es por el plantel y por nuestra gente. Nos habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo y hoy lo logramos. Sabemos que falta el último paso, el más importante”, agregó Guido Pizarro en la conferencia de prensa tras el partido.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Liga MX?

Toluca vs. Tigres: día y hora confirmados de la final del Apertura 2025 de la Liga MX

Por lo pronto no está confirmado el horario, pero los días sí ya están estipulados en el calendario: la ida se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre en el Volcán y el título del Apertura 2025 se definirá el domingo 14 de este mes en el Nemesio Díez.

En síntesis

  • Guido Pizarro dijo que Toluca ha sido el equipo más constante del torneo.
  • La final de la Liga MX se jugará el 11 y 14 de diciembre.
  • Tigres venció 4-3 a Toluca el 26 de julio en el Nemesio Díez en su último enfrentamiento.
patricio hechem
Patricio Hechem
