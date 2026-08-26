Jaidyn Contreras: la joya de la MLS con la que Tigres UANL busca romper el mercado de fichajes

Con apenas 18 años, este jugador captó la atención de la directiva Felina que avanza de manera concreta por su incorporación.

Tigres UANL transita un momento de turbulencia deportiva y la directiva busca soluciones urgentes para superar esta crisis. El objetivo principal pasa por renovar la plantilla con sangre joven. Por eso, el club puso sus ojos sobre una joya poco conocida para potenciar el ataque de cara al torneo.

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El conjunto universitario tiene las negociaciones muy avanzadas para sumar a Jaidyn Contreras. El extremo de apenas 18 años milita en el FC Dallas de la MLS y su llegada a Nuevo León se acordó mediante una cesión a préstamo que incluye una opción de compra por su ficha.

Esta promesa ofensiva captó la atención de los ojeadores felinos tras su destacada labor internacional. El atacante deslumbró con la camiseta de Estados Unidos durante el último Campeonato Sub-20 de la Concacaf, certamen donde demostró toda su velocidad, desequilibrio por las bandas y gran talento individual.

Así juega Jaidyn Contreras

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Su recorrido a nivel selecciones resulta bastante particular por sus raíces. Antes de representar al combinado norteamericano en este reciente torneo juvenil, el joven futbolista también defendió los colores de las divisiones menores de Honduras, un detalle que refleja su proyección en el continente desde muy chico.

Con los papeles sobre la mesa, la cúpula auriazul anhela sellar el contrato formal a la brevedad. Su incorporación marca una apuesta fuerte para refrescar el frente de ataque y brindarle soluciones inmediatas al entrenador Víctor Manuel Vucetich en esta etapa donde la institución necesita recuperar su protagonismo en la cancha.

En síntesis

Tigres negocia el préstamo con opción de compra del atacante Jaidyn Contreras.

negocia el préstamo con opción de compra del atacante Jaidyn Contreras. Jaidyn Contreras , extremo de 18 años, milita actualmente en el FC Dallas.

, extremo de 18 años, milita actualmente en el FC Dallas. Jaidyn Contreras jugó torneos juveniles internacionales para Estados Unidos y Honduras.