El histórico entrenador asumirá un doble cargo en Tigres: además de tomar las riendas del primer equipo de manera interina, ocupará el puesto de vicepresidente del club.

Tigres estuvo durante los últimos días en la búsqueda de un reemplazo para Guido Pizarro, quien dejó el cargo como entrenador del equipo tras los malos resultados y al considerar que no estaban dadas las condiciones para continuar con el proyecto. Durante este período sonaron varios nombres para asumir la dirección técnica, pero finalmente la institución tomó una decisión diferente.

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El elegido fue Víctor Manuel Vucetich, un entrenador con una extensa trayectoria en el fútbol mexicano y que además conoce muy bien a Tigres, institución que ya dirigió en dos etapas anteriores. Su regreso tendrá una particularidad, ya que no solamente estará al frente del primer equipo.

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Vucetich asumirá como Vicepresidente Deportivo de Tigres y, al mismo tiempo, ocupará de manera interina el cargo de entrenador del primer equipo. De esta manera, tendrá un papel importante dentro de la estructura deportiva del club mientras la directiva continúa analizando opciones para encontrar a otro entrenador.

La intención de Tigres es que Vucetich se haga cargo del equipo durante este período de transición. Mientras tanto, la directiva seguirá evaluando diferentes nombres para determinar quién será el encargado de liderar el proyecto a largo plazo.

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Además, el club confirmó la salida de Gerardo Torrado de la Vicepresidencia Deportiva, cargo que ocupó durante los últimos dos años. Tigres agradeció su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en la institución.

El comunicado de Tigres sobre la llegada de Víctor Vucetich

“COMUNICADO A NUESTRA AFICIÓN: Cambios en la Vicepresidencia Deportiva. Informamos a nuestra afición que, a partir de este momento, Gerardo Torrado deja la Vicepresidencia Deportiva del Club Tigres, posición que ocupó durante los últimos dos años. Agradecemos a Gerardo su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en nuestra institución, y le deseamos éxito en sus próximos proyectos”, escribieron en sus redes sociales.

“Y siguieron: Asimismo, informamos que hemos llegado a un acuerdo para la incorporación de Víctor Manuel Vucetich como nuevo Vicepresidente Deportivo del Club Tigres, y a la par, asumirá la dirección técnica del equipo de forma interina. Agradecemos a Hernán Elizondo, quién se reincorpora con el equipo Sub 21, y Carlos Turrubiates, que continuará como auxiliar técnico del primer equipo, por su labor y entrega en los pasados días al frente del equipo”.

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Por último agregaron: “Víctor cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el futbol mexicano, además de conocer bien nuestra institución misma que ha dirigido en dos etapas. Su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del futbol mexicano se suman a partir de hoy a nuestro proyecto deportivo y al equipo más pasional del país. ¡Bienvenido de vuelta, Víctor!”.

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