Juan Carlos Osorio: uno de los principales candidatos a dirigir Tigres UANL tras la salida de Guido Pizarro

El colombiano podría tener una nueva experiencia en la Liga MX si es que terminan avanzando las negociaciones.

La salida de Guido Pizarro como entrenador de Tigres UANL generó un revuelo importante en la Liga MX. La dirigencia Felina trabaja a contrarreloj para encontrar un nuevo mandamás del primer equipo con la certeza de que debe resolver cuanto antes la situación. En ese sentido, en las últimas horas aparecieron fuertes confirmaciones sobre el futuro del banquillo Universitario.

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El que tomó la palabra fue el presidente del club, Carlos Emilio González, quien le reveló a la prensa que tiene claro por donde apunta. Tras descartar a Jimmy Lozano y Nacho Ambriz, el directivo afirmó que uno de los principales candidatos a suceder a Pizarro es Juan Carlos Osorio.

Descartados Lozano y Ambriz, sigue en carrera Osorio

“Ustedes quieren saber qué nombres. Yo quiero quedarme sin decirles qué nombres porque quiero negociar. Lo que sí te puedo decir es que los dos nombres que mencionamos (Nacho y Jimmy) no están, en la terna no están considerados”, comenzó diciendo González.

Juan Carlos Osorio toma fuerza para ser el nuevo DT de Tigres UANL. (GETTY IMAGES)

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Y además agregó: “Juan Carlos Osorio es uno de los muchos que hay en la lista. Quiero quedarme sin decir nombres porque quiero negociar y también quiero que entiendan ese punto de vista. Lo que sí puedo decir es que los dos nombres que mencionamos no están en la terna ni están considerados. Puede salir otros nombres, pero hay un proceso: vamos a reducir la lista a tres candidatos“.

Mientras tanto, los Felinos ya trabajan con un nuevo DT interino. Se trata de Hernán Elizondo, técnico del equipo Sub-21, el cual tomará el cargo de forma interina y será acompañado por Carlos Turrubiates de la Sub-19 hasta que se elija una nueva cabeza de grupo.

En síntesis

El entrenador Guido Pizarro dejó su cargo en la dirección técnica de Tigres UANL.

dejó su cargo en la dirección técnica de Tigres UANL. El estratega Juan Carlos Osorio figura como candidato principal para suceder a Pizarro.

figura como candidato principal para suceder a Pizarro. El técnico Hernán Elizondo asumió de forma interina la conducción del primer equipo.