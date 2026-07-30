No fue la primera opción: El DT que bateó a Tigres y provocó el "Plan Lozano"

Ante la salida de Guido Pizarro, el Club Tigres ya está en la búsqueda de un nuevo director técnico para continuar con el Apertura 2026 y aunque en las opciones hay varios nombres interesantes, uno de los que ha tomado ventaja de acuerdo con 365scores, es precisamente el mexicano Jaime Lozano, con quien ya han tenido pláticas.

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De acuerdo con el mismo medio la respuesta que dio el estratega mexicano es positiva y las pláticas están avanzando de buena manera. Y aunque hay otros directores técnicos que podrían ser elegidos porque son mexicanos, la primera opción entre todos los nacionales sería el “Jimmy”, puesto que ha estado también en Selección Mexicana.

Tomando en cuenta esto último, Lozano no habría sido la primera opción entre los mexicanos y es que de acuerdo con la información de Paco Arredondo en Mediotiempo, la directiva del conjunto de la UANL buscó primero a Javier Aguirre, pero después de lo que pasó en el Mundial está deseoso de tomar otra selección y bateó a los regios.

Hay que mencionar también que al “Vasco” no le fue muy bien en su estancia por el Norte, especialmente con el rival, Rayados. De esta manera, al negarse a tomar el puesto, decidieron poner como primer lugar a Lozano para tomar este puesto, quien ha trabajado con planteles limitados, algo que hasta este momento ha mostrado Tigres.

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También 365scores menciona que entre los candidatos a DT internacionales están Javier Mascherano, Diego Martínez ,Martín Palermo, Juan Carlos Osorio, Diego Alonso y Diego Alonso. Con esta baraja de opciones, el ideal de traer a Lozano no es tan viable, pero dependerá de las pretensiones de cada uno de los antes mencionados.

En síntesis