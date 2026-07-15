Diferentes realidades en Tigres: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre

Tigres no la está pasando del todo bien en el tema de ataque para su debut en el Apertura 2026 y es que ya estaría todo acordado para que Ángel Correa se vaya del equipo con rumbo a River Plate. Se ha revelado que son pocos los detalles que quedan entre ambas partes para que el futbolista se pueda ir de la plantilla que le dio una oportunidad.

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Por otro lado está el caso de Rodrigo Aguirre, quien recientemente estuvo en la Copa del Mundo y de manera inmediata tuvo que regresar al equipo a ponerse a la orden de Guido Pizarro para el primer partido. Y es que de acuerdo con Fernando Gorriarán, el delantero sacrificó una semana de vacaciones para ponerse a tono con el equipo.

¿Qué pasará con Aguirre y Correa?

Estas son dos realidades muy diferentes que está viviendo el cuadro, porque mientras unos jugadores están dando todo por los colores del equipo, están los que llegaron y recibieron todo el apoyo, incluso se hizo que se devolviera un número que ya no estaba disponible, para que en la primera oportunidad dejara la plantilla.

La situación es que ambos jugadores están en toda la libertad de decidir, pero es justo lo que han premiado y que critica la afición, porque esto demuestra quiénes son los futbolistas que sí podrán defender al equipo en esta temporada, pero también quienes prefieren tomar otras oportunidades porque no han comulgado al 100% con las ideas de este club.

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Es muy probable que con esto Aguirre pueda estar listo para el partido de mañana en la Jornada 1 cuando se midan ante Tijuana, mientras que Correa sea anunciado como una baja oficial en las próximas horas, dependiendo de cómo vaya avanzando el acuerdo con el conjunto argentino.

En síntesis