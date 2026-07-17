Ángel Correa no estuvo presente en la derrota de Tigres debido a que el club está negociando con River Plate por su transferencia.

Tigres empezó de mala manera el Apertura 2026 al perder por 3-1 contra Xolos este jueves. El conjunto felino aguantó casi hasta el final con un hombre menos tras la expulsión de Rodrigo Aguirre, pero Tijuana logró dos goles en los últimos suspiros para llevarse los 3 puntos.

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En el partido no estuvo presente Ángel Correa, quien desde hace semanas manifestó su deseo de abandonar Tigres para fichar con River Plate. Después de la derrota con Xolos, a Guido Pizarro le preguntaron sobre la situación del argentino ya que todavía no fue vendido.

“El estatus está como lo dije entre semana. Se está negociando y él tomó la decisión. A mí me ocupa concentrarme en el equipo y que mejoremos para la semana que viene. El mercado está abierto, estamos analizando las posibles incorporaciones”, comentó el entrenador argentino.

Guido confirma que Correa tomó la decisión de irse de Tigres a River Plate (que aún no paga por el jugador):



"El estatus está como lo dije entre semana. Se está negociando y él tomó la decisión. A mí me ocupa concentrarme en el equipo y que mejoremos oara la semana que viene" pic.twitter.com/npV5tOmALJ — Edgar Martínez (@garymtzjr) July 17, 2026

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La directiva de Tigres aceptó vender a Ángel Correa, pero no a cualquier precio. Por eso que el argentino todavía no fue transferido, debido a que las negociaciones entre el club regiomontano y River Plate continúan y aún no se llegó a un acuerdo.

La afición de Tigres esperaba que Ángel Correa se convirtiera en ídolo de Tigres por su calidad, potencial y por su juventud para darle muchos años buenos al equipo mexicano. No obstante, después de un año el argentino decidió irse para regresar a su país.

¿Cuánto dinero recibiría Tigres?

Se espera que las negociaciones concluyan con una oferta de unos 14-15 millones de dólares por el argentino. Tigres compró a Ángel Correa por 8 millones aproximadamente, por lo que el equipo de la Liga MX se llevaría una ganancia.

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En síntesis