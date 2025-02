Después de una semana complicada debido a las derrotas ante Toluca y Real Estelí por la Concachampions, Tigres UANL volvió a la victoria luego de vencer por 2-1 a Atlas por la Jornada 6 del Clausura 2025. Con estos 3 puntos, los Felinos volvieron a colocarse en el top 3 de la clasificación.

Sin embargo, no fue el mejor partido del club auriazul el de este sábado, que en parte tuvo la suerte de enfrentarse con un equipo como Atlas que tiene un presente malo. Veljko Paunovic, el entrenador de Tigres, no quedó contento con el rendimiento de sus futbolistas.

“Estamos contentos por recuperar el camino de la victoria, el partido ha sido en muchas partes del juego fue como queríamos, pero no puedo estar completamente contento con las dos situaciones que nos complicamos la vida. El rival pone de su parte, pero las decisiones que hemos tomado…”, comenzó relatando el técnico serbio en conferencia de prensa.

“La situación que más me molestó es cuando se expone la tarjeta roja, nosotros fuimos culpables de que se generara, es nuestro error, no podemos permitirlo. Tenemos que mirar las situaciones que sufrimos, si entregamos al rival o es el rival que nos somete. Hubo momentos en que no estuvimos a la altura de jugar un partido completo”, expresó Veljko Paunovic.

Veljko Paunovic y Nahuel Guzmán tras el triunfo (Getty Images)

Asimismo, el entrenador de Tigres volvió a remarcar que el equipo cometió errores: “Esa pérdida efectivamente lleva a la situación donde nos sacan la tarjeta roja, pero pudo ser peor, Guido hizo lo que tenía que hacer. Últimos minutos, esperando cerrar el partido, no hay necesidad, no solo de esta jugada, hay otra jugada donde otro jugador tiene el camino abierto para llevar el balón a campo contrario, recorta y la pierde”.

“Son decisiones fatales y estoy muy molesto. En momentos no leemos bien el partido. Las pérdidas es una plaga que nos ha atacado en los últimos partidos, pero es más por falta de compromiso y no lo voy a perdonar y es un mensaje para todos”, criticó duramente Veljko Paunovic.

Por último, el técnico serbio comentó que no todo es negativo: “No utilicemos las cosas en el contexto que nos conviene, no creo que haya necesidad de tanto negativismo, el equipo está con 13 puntos y en un puesto bien ubicado en la tabla. Podemos mejorar, pero somos el equipo que ha metido en todos los partidos prácticamente dos goles. Cuando hablo cosas al vestuario son cosas por mejorar. Soy el que siempre dice lo que debemos mejorar, pero no inventen cosas raras”.