¿Se cae la llegada de Luciano Gondou a Tigres UANL? La verdad sobre el fichaje del argentino

El argentino complicó de manera concreta su llegada a los Felinos por su situación contractual en Rusia.

La búsqueda desesperada de Tigres UANL por un delantero centro en el cierre del mercado de pases del Apertura 2026 sumó un capítulo lleno de tensión. La cúpula universitaria puso sus ojos en Luciano Gondou, el atacante argentino que actualmente milita en el CSKA de Moscú, pero la ilusión de sumarlo como refuerzo estrella se encuentra al borde del colapso por motivos ajenos a lo estrictamente deportivo.

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El problema que traba la llegada de Gondou a Tigres UANL

A pesar de que el perfil del goleador gusta y que la cifra estipulada ronda los 11 millones de dólares, el verdadero dolor de cabeza pasa por las severas restricciones económicas impuestas a Rusia. Las instituciones bancarias de México y Estados Unidos tienen prohibido procesar fondos hacia o desde bancos rusos, por lo que una transferencia directa de club a club resulta completamente imposible en el marco financiero actual.

El trasfondo es todavía más delicado por la estructura corporativa de la institución felina. Para CEMEX, empresa dueña del equipo, hacer negocios con la entidad moscovita representa un riesgo enorme al cotizar en la bolsa de valores, ya que quedar en la mira de los organismos de control de Estados Unidos por violar bloqueos y sanciones financieras es un escenario que prefieren evitar a toda costa.

Luciano Gondou, jugador que actualmente tiene negociaciones con Tigres.



Juzguen ustedes mismos. pic.twitter.com/WyBXF7sAp6 — TF (@tigresfootball_) August 31, 2026

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Para lograr la contratación, Tigres tendría que acudir a mecanismos complejos de triangulación. Una vía sería depositarle el dinero directamente al jugador para que rescinda su vínculo y llegue libre, mientras que la otra opción implicaría usar un club “puente” en federaciones habilitadas como Turquía, Brasil, China o Emiratos Árabes para que adquiera la ficha y la retransfiera de inmediato.

Sin embargo, ambas maniobras continúan representando una zona gris que la empresa matriz no está dispuesta a transitar para no poner en peligro su estabilidad legal e institucional. De esta manera, lo que en un principio asomaba como el gran golpe del libro de pases parece estar destinado al fracaso, obligando a la directiva auriazul a buscar alternativas a reloj parado antes del cierre de registros.

En síntesis

Luciano Gondou es pretendido por Tigres para el torneo Apertura 2026.

es pretendido por Tigres para el torneo Apertura 2026. Tigres evalúa pagar 11 millones de dólares al CSKA de Moscú por Luciano Gondou .

evalúa pagar 11 millones de dólares al CSKA de Moscú por . Las sanciones bancarias a Rusia impiden realizar transferencias directas entre ambos clubes.