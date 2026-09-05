Por qué Gorriarán no jugará el Tigres vs Necaxa

Este sábado se disputa la Jornada 7 de la Liga MX por el Apertura 2026. El conjunto de Tigres tendrá que recibir en el Estadio Universitario a Necaxa. La escuadra de Víctor Manuel Vucetich está en la búsqueda de recomponer el camino en el torneo y poder llevarse esta victoria en casa y empezar a acercarse a la zona de clasificación.

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Fernando Gorriarán no jugará hoy

Sin embargo, el Rey Midas no podrá contar esta noche en su equipo con Fernando Gorriarán y es que hay que recordar que en el juego ante Santos salió expulsado y terminó siendo sancionado para este partido. De esta manera, el jugador de la UANL no será contemplado en este duelo que necesitan ganar los locales.

En los seis partidos que ha disputado el uruguayo, sólo ha podido conseguir una anotación, pero es una pieza clave para el conjunto, por lo que su ausencia en este duelo pesará de manera importante, ya que el cuadro de los Rayos podría bajar posiciones en la tabla general si el equipo felino les logra sacar la victoria en este enfrentamiento.

En síntesis

Tigres enfrentará a Necaxa este sábado en la Jornada 7 del Apertura 2026.

este sábado en la Jornada 7 del Apertura 2026. Fernando Gorriarán no jugará por sanción tras ser expulsado ante Santos.

por sanción tras ser expulsado ante Santos. El uruguayo registra un gol en seis partidos disputados del torneo.