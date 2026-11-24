El equipo choricero deberá salir a buscar un sustituto para el 'Turco' y en el mercado surgen algunas opciones.

Cuando llegó, el ‘Turco’ venía de una experiencia adversa en Pumas y traía sensaciones encontradas. Ahora, el vacío que dejará Antonio Mohamed en la banca de Toluca será difícil de llenar. Quien sea que le toque tomar las riendas de los ‘Diablos Rojos’ a partir del próximo 2027 tendrá el piso muy alto y las exigencias cada vez más elevadas.

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El estratega argentino arribó a un club que llevaba quince años sin ganar títulos, y en dos temporadas lo convirtió en multicampeón local y continental. En tan solo 24 meses logró levantar 6 trofeos, y todavía le quedan cosas por ganar de aquí a fin de año, cuando le toque marcharse. Será una despedida gradual a una verdadera leyenda escarlata.

Ahora bien, con esta noticia ya sabida un mes y medio antes, la directiva deberá empezar a evaluar candidatos a suceder al DT, para no llegar a enero con las manos vacías. Habrá poco tiempo de pretemporada entre el cierre del 2026 y el comienzo del 2027, y en esa preparación ya debe estar al frente el próximo técnico del primer equipo.

Ante ese escenario, en Bolavip pudimos recoger datos de 10 entrenadores ‘terrenales’ que estarán disponibles a fin de año y que Toluca podría fichar si así lo desea. Por supuesto, sería trillado caer en nombres libres como el de Pep Guardiola, que está sin trabajo, pero se descartaron ese tipo de perfiles que hoy no vendrían a la Liga MX.

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Al recabar las bases de datos especializadas en estadísticas y contratos de estrategas del continente, surgieron siete nombres argentinos, un brasileño, un mexicano y un uruguayo. Si bien existen muchos más que llegarán a diciembre sin trabajo o con su vínculo expirando, lo cierto es que no cumplen con varios requisitos necesarios.

El Turco será extrañado en Toluca [Foto: Getty]

10 entrenadores que podrían llegar a Toluca para suceder a Antonio Mohamed:

Estas son las alternativas más destacadas del mercado de directores técnicos que aparecerán disponibles a fin de año en la ventana de pases de Latinoamérica:

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Marcelo Bielsa (Argentina): libre tras su paso por la Selección de Uruguay.

(Argentina): libre tras su paso por la Selección de Uruguay. Ricardo Gareca (Argentina): libre tras su paso por la Selección de Chile.

(Argentina): libre tras su paso por la Selección de Chile. Sebastián Beccacece (Argentina): libre tras su paso por la Selección de Ecuador.

(Argentina): libre tras su paso por la Selección de Ecuador. Guillermo Barros Schelotto (Argentina): vence su contrato con Vélez Sarsfield.

(Argentina): vence su contrato con Vélez Sarsfield. Eduardo Coudet (Argentina): libre tras su paso por River Plate.

(Argentina): libre tras su paso por River Plate. Jorge Sampaoli (Argentina): libre tras su paso por Talleres.

(Argentina): libre tras su paso por Talleres. Diego Cocca (Argentina): libre tras su paso por Atlas.

(Argentina): libre tras su paso por Atlas. Fernando Diniz (Brasil): libre tras su paso por Corinthians.

(Brasil): libre tras su paso por Corinthians. Robert Siboldi (Uruguay): libre tras su paso por Mazatlán.

(Uruguay): libre tras su paso por Mazatlán. Jaime Lozano (México): libre tras su paso por Pachuca.

En estas consideraciones, siempre se tomó en cuenta opciones que no impliquen negociar con otro club para quitarle un entrenador. La directiva de Toluca es de buenos modales, no conversa “por detrás” con ningún DT y lo mismo le han respetado otros equipos con Antonio Mohamed. Por esta razón, los perfiles de técnicos con vínculos a largo plazo en otras instituciones no se contemplaron.