Es una de las novedades del año en el futbol mexicano y un golpe bajo para miles de aficionados. El anuncio del adiós a Antonio Mohamed paralizó a todo Toluca, que vivió los mejores momentos de la era moderna bajo la conducción del argentino. Tras una etapa de múltiples consagraciones, llega la hora de tomar rumbos distintos.

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Apenas minutos después del comunicado oficial de Toluca en las redes sociales, el ‘Turco’ brindó una rueda de prensa aclarando su decisión. Aunque era la tradicional conferencia previa a los partidos, el DT eligió esta en especial para comunicar algo impostergable. Así, evitaba que las noticias desenfoquen al equipo en Liguilla.

Lo más emotivo de la tarde llegó cuando el entrenador rompió en llanto al momento de acordarse de quienes estuvieron a su lado durante todo este proceso. Antonio Mohamed no se olvidó de nadie y fue agradecido con cada una de las personas que acompañaron su recorrido de dos temporadas al frente de los Diablos Rojos.

TOLUCA 👹



Parte del discurso de despedida de Antonio Mohamed de los Diablos. Se va con seis títulos con los escarlatas. #DiablosTwitteros@somos_FOX @FOXDeportes pic.twitter.com/WClp8Xc1M8 — Erick Morales 🇲🇽 (@erick_mp16) November 25, 2026

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Antonio Mohamed explicó los motivos de su salida de Toluca:

En los instantes que pudo contener su forma, el ‘Turco’ confesó que su determinación surge de una cuestión de energía. El director técnico del Toluca aseguró que mantiene una relación extraordinaria con el plantel y con los dirigentes, y que la decisión fue personal. Su cuerpo técnico lo acompañará en su elección de partir.

“Le expliqué esta semana a la directiva y a los jugadores que hay un desgaste normal de dos años de estar compitiendo a lo más alto. Cuando entregas todo y das todo, creo que no voy a estar con la energía el año que viene. Siendo sincero con el club es la mejor decisión. Estos jugadores merecen entregarse al cien, darle todo, y creemos que hasta acá nosotros entregaremos todo lo que tenemos, todo, todo, sin reprocharse nada. Decidimos que es el momento adecuado, después de dos años de alta intensidad, porque es demandante, es desgastante, y también es pasional, y creo que la pasión y la energía están de la mano. Creemos que lo mejor es llegar hasta este lugar, y la ilusión es poder llegar a la final de navidad. Eso lo tenemos contemplado y esperemos poder tener la capacidad de hacerlo”, se explayó Antonio Mohamed, que sueña con levantar el trofeo del Apertura 2026.

El ‘Turco’ no escatimó en mensajes de afecto para los distintos componentes del mundo Toluca, en medio de su lagrimeo por la despedida. “No quiero emocionarme, agradecer a la institución, al señor Valentín Diez por confiar en mí, a todo el Consejo, a Santi por elegirme, a Pato por confiar, a Sinha por estar al lado mía siempre, a Arturo y Ricardo por apoyar todas las decisiones. A los jugadores gracias totales y eternas, por lo que vivimos y por lo que nos queda por vivir, esto es un anuncio que lo vamos a seguir después de fin de año. Nos queda por delante jugar la Liguilla y la Intercontinental”, se extendió el entrenador escarlata, para que nadie piense que de la noche a la mañana dirá adiós al doce veces campeón de la Liga MX.

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Finalmente, el estratega admitió, sentado junto a la directiva, por qué revelaron ahora la novedad de su salida y no a fin de año. “Creíamos que lo más adecuado era anunciarlo hoy para evitar que se generen rumores de que podamos salir del club, como se dijo mucho tiempo. Ahora sí llegó el momento de la despedida. Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia. Llegué como un desconocido a la institución y me llevo más que nada el cariño del plantel, los momentos compartidos. Nos queda todavía por escribir una historia, lo sabemos nosotros, lo saben ellos, nos queda un capítulo lindo y espero que todo salga como queremos“, manifestó Mohamed, que pidió enfocarse en la serie ante Atlas de esta semana.