El delantero se ausentó el año completo y la institución puso fin a la incertidumbre de su continuidad.

Si un futbolista mexicano no la ha pasado bien durante este año ha sido sin dudas José Juan Macías, quien no pudo jugar ni un partido de enero a noviembre. El atacante de 27 años estuvo fuera de las canchas toda la temporada calendario y se quedó sin poder hacer lo que más le gusta. Fue un calvario el 2026 para el delantero.

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A finales del año pasado, JJ Macías había tenido el infortunio de sufrir una ¡triple lesión! en la rodilla izquierda, en un juego ante Cruz Azul por la Liga MX. Rotura completa del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial fue el parte médico oficial. Por ello, su recuperación fue más larga de lo normal.

A raíz de aquel episodio angustiante en su carrera, que tenía precedentes de otras lesiones de gravedad, hace unos días el delantero cumplió 12 meses de inactividad. Si bien no se apresuraron los plazos de la rehabilitación, también es cierto que todo se demoró más de la cuenta para tratar de manera óptima y no arriesgar al jugador.

JJ Macías sigue perteneciendo a Pumas [Foto: Getty]

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En este contexto, no solamente el propio José Juan Macías padeció su ausencia del terreno de juego. Para Pumas significó perder un activo importante mientras pagaba su salario sin tenerlo disponible para cumplir objetivos deportivos. Aunque también es verdad que la institución había apostado por él conociendo su fragilidad física.

Tomando en cuenta que no pudo tener minutos oficiales en todo el año, se planteó de cara al invierno si JJ Macías seguiría o no en Pumas para la próxima temporada. El atacante tiene contrato vigente con los ‘Universitarios’ hasta el 31 de diciembre del 2027, pero sus recaídas pusieron en duda su continuidad en el club a mediano plazo.

Ahora bien, más allá de las especulaciones, RÉCORD reportó hace unos instantes que la directiva tomó la decisión de mantenerlo en el plantel para el Clausura 2027. La cúpula al mando de Pumas llegó a la conclusión que luego de haberlo esperado los últimos meses, le darán la oportunidad de pelear un lugar en el equipo de Esteban Solari. ¿Les saldrá bien?