La institución escarlata confirmó la salida de su emblemático estratega para el cierre de la temporada

Una noticia que nadie quería oír en el ‘Infierno’ acaba de retumbar en los pasillos del Nemesio Diez: Toluca confirmó la salida de Antonio Mohamed para final de temporada. Lo que al principio era rumores, trascendidos y luego un secreto a voces, finalmente se hace realidad luego del comunicado oficial de la institución escarlata.

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En los últimos meses, se habló demasiado en torno a si Mohamed seguiría o no al frente de los Diablos Rojos, tras lo difícil que fue su continuidad a mitad de año. Finalmente, el club anunció el acuerdo conjunto para separar los caminos en diciembre. El ‘Turco’ pondrá fin a un exitoso ciclo en la Liga MX y uno de los mejores de su carrera.

La partida de Antonio Mohamed representará un antes y un después para un club que se había acostumbrado a salir campeón. 6 títulos en dos años dejará -en principio- el paso del argentino por el Infierno, que todavía tendrá unas semanas para seguir sembrando gloria. El DT lo dio todo y más, pero está viviendo su último tiempo en Toluca.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026