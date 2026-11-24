Una noticia que nadie quería oír en el ‘Infierno’ acaba de retumbar en los pasillos del Nemesio Diez: Toluca confirmó la salida de Antonio Mohamed para final de temporada. Lo que al principio era rumores, trascendidos y luego un secreto a voces, finalmente se hace realidad luego del comunicado oficial de la institución escarlata.
En los últimos meses, se habló demasiado en torno a si Mohamed seguiría o no al frente de los Diablos Rojos, tras lo difícil que fue su continuidad a mitad de año. Finalmente, el club anunció el acuerdo conjunto para separar los caminos en diciembre. El ‘Turco’ pondrá fin a un exitoso ciclo en la Liga MX y uno de los mejores de su carrera.
La partida de Antonio Mohamed representará un antes y un después para un club que se había acostumbrado a salir campeón. 6 títulos en dos años dejará -en principio- el paso del argentino por el Infierno, que todavía tendrá unas semanas para seguir sembrando gloria. El DT lo dio todo y más, pero está viviendo su último tiempo en Toluca.
Comunicado oficial— Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026
Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR