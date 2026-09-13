Esteban Lozano anota el gol en la primera victoria de Santos

El exjugador del América reapareció con Santos Laguna para darles su primera victoria en el torneo con su gol.

Hasta la Jornada 8, el conjunto de Santos Laguna no había conseguido ninguna victoria y sólo habían sumado 1 punto tras un empate. Pero el día de hoy ante Juárez lograron su primer triunfo gracias al exjugador del América, Esteban Lozano, puesto que el partido iba 1-1, pero él consiguió el gol que les dio los tres puntos.

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El gol de Esteban Lozano con Santos Laguna

Fue al minuto 77 cuando el jugador recibió en el área una pelota filtrada, por lo que adelantándose a la defensa de Juárez por lo que engañó al arquero y logró definir el balón para conseguir el segundo tanto del partido que les daría la victoria. En tan solo 65 minutos jugados en un par de encuentros ya sumó su primera anotación.

📲🟢 El segundo, cortesía de Esteban Lozano, desde ras de cancha. pic.twitter.com/z00fFHcL32 — Club Santos (@ClubSantos) September 14, 2026

Aquí parece que el Club América ahora se arrepentirá de haberlo dejado ir y es que no había sido considerado por Guillermo Almada. Pero ayer en el partido ante Cruz Azul, Henry Martín tuvo algunas oportunidades para concretar la anotación en la primera mitad del partido y no lo consiguió, por lo que ahora Lozano responde de esta manera en su nuevo equipo.

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Y es que hay que recordar que Lozano apenas el jueves 10 de septiembre fue presentado de manera oficial con el cuadro de Torreón, después de que en el América le dieran salida. Apenas en tres días el jugador ya se puso al tanto de todo y consiguió marcar en su primer partido, ya que el otro juego disputado fue con las Águilas.

“Estoy muy feliz por la victoria, primero que nada y obviamente el gol me da mucha felicidad. La verdad veníamos de una jugada anterior donde con Ezequiel hicimos una buena combinación y yo esperé esa misma jugada, en los entrenamientos ya habíamos visto que funcionaba y se dio. Estamos muy agradecidos y estos tres puntos son importantísimos para nosotros”. Esteban Lozano

En síntesis

Esteban Lozano anotó al minuto 77 el gol definitivo del 2-1 contra Juárez.

anotó al minuto 77 el gol definitivo del 2-1 contra Juárez. Santos Laguna consiguió su primer triunfo en la Jornada 8 del torneo.

consiguió su primer triunfo en la Jornada 8 del torneo. 10 de septiembre fue la fecha de presentación oficial del jugador en Torreón.