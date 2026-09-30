Cuando no había ningún tipo de problemas con la gente del Norte, Willie González puso a miles de mexicanos en su contra con una irrupción pública muy desafortunada. El reconocido conductor de Monterrey se hizo viral y no por algo bueno, sino todo lo contrario: tuvo un testimonio que le ameritó cientos de críticas en las redes.

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En su emisión vespertina de RG La Deportiva, en medio de una discusión tuvo comentarios racistas contra Toluca y su gente, con palabras muy hirientes para todos los toluqueños. El periodista se desquitó por algún viejo rencor contra los habitantes y trabajadores de aquella ciudad de México, y fruto de su enojo le salieron duras frases.

En primer lugar, Willie González había empezado opinando sobre la metrópoli y criticando todo lo que no le gustaba de ella: “Ciudad de Toluca es una ciudad industrial. Haz de cuenta que vives en una fábrica, será como una Apodaca, pero en un estado. Igualito que Apodaca, pero con mejor clima nada más. Puras fábricas”. Pero lo peor no había llegado…

De inmediato, el corresponsal de RG se quiso explayar y sacó a relucir lo más terrible de su condición humana. “Entonces, no hay malls, no hay shopping, no hay cines, no hay nada más que jalar. Jale y jale como burros. Eso sí, les pagan bien poquito, porque todos son obreros, también jodidos todos. Ahí van los pobrecitos inditos“, disparó Willie, ante el silencio del resto de la mesa que se había percatado de sus fuertes palabras.

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La condena no tardó en llegar, ya que las redes sociales volvieron tendencia al protagonista, atacando duramente su racismo contra el pueblo de Toluca. Y es que no solo fueron dichos racistas, sino que exponen clasismo y desprecio hacia la clase trabajadora, despojándola de su dignidad. Willie González no ganó nada y perdió mucho con su discurso.

Luego de la viralización del episodio, aficionados de Tigres y Monterrey mismos se solidarizaron y se sumaron a la crítica contra el periodista que cubre a ambos equipos de la Liga MX. Ahora, no sería sorpresa alguna que el victimario salga a pedir disculpas públicas en las próximas horas, dado el enorme revuelo que se generó a partir de su palabra.

Las redes no tuvieron piedad con Willie González.