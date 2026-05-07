El entrenador argentino fue consultado sobre si seguirá o no en los Diablos Rojos una vez finalizada la temporada.

Toluca sigue haciendo historia gracias a Antonio “Turco” Mohamed. El entrenador argentino despertó a un gigante dormido y en muy poco tiempo logró convertirlo en el mejor equipo mexicano de la actualidad, construyendo un conjunto competitivo.

Publicidad

Encuesta¿Toluca ganará la Concachampions? ¿Toluca ganará la Concachampions? YA VOTARON 0 PERSONAS

Después de conquistar el bicampeonato de Liga MX, tanto Mohamed como sus futbolistas dejaron en claro que el gran objetivo de esta temporada era dar el salto internacional. Y hoy están a solo un paso de conseguirlo, luego de clasificar a la final de la Concachampions 2026.

El próximo 30 de mayo, los Diablos Rojos enfrentarán a Tigres UANL en una final que promete muchísimo. Será un nuevo capítulo entre dos equipos que ya definieron el Apertura 2025, torneo que terminó quedando en manos de Toluca tras imponerse en los penales.

Pero mientras el club sueña con otro título internacional, también sigue peleando en el Clausura 2026. Aunque el panorama no es sencillo, este fin de semana buscarán revertir la serie frente a Pachuca luego de haber perdido 1-0 como locales en el primer partido.

Publicidad

Tras la clasificación a la final continental, Mohamed habló sobre su futuro en diálogo con Somos Fox y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los aficionados: “Después lo hablamos… tengo contrato un año más”, expresó el entrenador argentino.

🏆🏆¿Hay Turco para rato acá en Toluca o tienes ganas de ir a ganar a otro lado?👀👇



"DESPUÉS LO HABLAMOS… TENGO CONTRATO UN AÑO MÁS"



🎙️ @RusoEl23 le preguntó a Turco Mohamed en #CuadroTitular 🔥🏟️ pic.twitter.com/HjFdGh0ccH — FOX (@somos_FOX) May 7, 2026

Los equipos que quieren a Antonio Mohamed

Mientras tanto, en los últimos días comenzaron a surgir rumores sobre una posible salida del “Turco” en caso de no conseguir el título de Concachampions, y varios equipos importantes ya aparecen interesados en él.

Publicidad

Según informó Diario Récord, Mohamed fue vinculado tanto con Rayados de Monterrey como con Cruz Azul, dos clubes que se encuentran buscando entrenador para el próximo proyecto deportivo. Además, desde Argentina también volvió a sonar su nombre en Boca Juniors, uno de los equipos que el propio Mohamed reconoció en más de una ocasión que le gustaría dirigir algún día.

En sintesis