Qué pasa si Tigres gana, pierde o empata vs Nashville

Esta noche se disputa la vuelta de la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, por lo que el conjunto de Tigres tendrá que recibir a Nashville para medirse en este encuentro en el Estadio Universitario. El equipo de Guido Pizarro se puso a la cabeza en el marcador con un 1-0 obtenido como visitante, por […]

Esta noche se disputa la vuelta de la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, por lo que el conjunto de Tigres tendrá que recibir a Nashville para medirse en este encuentro en el Estadio Universitario. El equipo de Guido Pizarro se puso a la cabeza en el marcador con un 1-0 obtenido como visitante, por lo que eso le beneficia.

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Aunque la escuadra de la Liga MX está disputando Liguilla, no ha tenido un calendario tan cargado como el conjunto de la Major League Soccer, por lo que llegan más descansados y en El Volcán. Además tienen ese resultado a su favor en la ida de Cuartos de Final ante Chivas, que les da mayor tranquilidad para pelear por ese boleto a la Final en Concachampions.

¿Qué pasa si Tigres gana?

Este es el resultado que más le agradaría al conjunto mexicano y es que con el triunfo que se trajeron de Nashville, prácticamente estarían calificando a la Final del torneo internacional. Vencer incluso por la mínima podría darle a los de la UANL la posibilidad de avanzar y dejar fuera a sus similares de la MLS en esta ronda.

¿Qué pasa si Tigres empata?

Si el marcador es empate en este segundo partido, quiere decir que en el global ganan los de San Nicolás, por ende, pasan a la Final. Si empatan 0-0 o 1-1 en el marcador general, el hecho de que Tigres haya conseguido gol de visitante lo pone con la ventaja para poder clasificar sin ningún problema, pero lo ideal es una victoria.

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¿Qué pasa si Tigres pierde?

Esto es lo que menos se espera, en caso de que los nacionales pierdan 1-0, el pase sigue siendo de ellos por el empate global. Pero si el marcador es de dos o más goles a favor del conjunto de Nashville, el resultado estaría en su contra y terminarían eliminados de la Concachampions, mientras que los de la MLS se clasificarían a la Final.

En síntesis