En las horas posteriores a la conflictiva con el cuerpo técnico del ‘Tri’, en Toluca temieron de las posibles repercusiones que el ida y vuelta de los últimos días pudiese tener para el equipo. La confusa situación que tuvo como protagonistas -y víctimas- a los capitanes, llegó a escalar mucho más de la cuenta y en los pasillos de La Bombonera reinó la incertidumbre.

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Sin embargo, las respuestas no tardaron en llegar y todo se calmó bastante rápido. Este jueves, desde la Federación Mexicana mostraron total respaldo al Toluca, más allá de las declaraciones y decisiones cruzadas de esta semana. La organización que regula el futbol en el país no quiso agrandar las cosas y pronto le tendió la mano a sus pares del cuadro escarlata.

En una breve rueda de prensa durante un evento público, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, dio la cara en nombre de la entidad, para aclarar los tantos establecidos. En este sentido, el directivo envió un mensaje de apoyo a los ‘Diablos Rojos’, calmando las aguas y evitando tensar más la cuerda. De este modo, todo empieza a quedar por debajo del puente.

Ivar Sisniega platicó en nombre de la FMF [foto: Getty]

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En primer lugar, el mandatario acusó al periodismo cercano al ‘Tri’ de haber sobredimensionado el episodio que involucó al ‘Vasco’ y a los clubes de Toluca y Chivas, con sus respectivos seleccionados. El entrevistado apuntó que lo acontecido no fue más que “un malentendido desafortunado”, pero que dentro de la Selección Mexicana y con las instituciones todo estaba claro.

“Hay que darle la vuelta a la hoja, no hay por qué hondar más en el tema, hoy lo importante para nosotros es cerrar filas. Le hicimos saber a Javier Aguirre que estamos con él, que estamos para apoyarlo para que este proyecto salga adelante. Necesitamos cerrar filas para que el equipo se sienta bien, que el grupo se sienta fortalecido, y vamos trabajar en eso”, expuso Ivar Sisniega ante el grupo de reporteros presentes que interpelaron los hechos.

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana le quitó importancia a las versiones cruzadas sobre Jesús Gallardo y Alexis Vega, que ya están en el CAR entrenando junto al Vasco Aguirre. Ambos futbolistas habían recibido un permiso especial para Concacaf, que luego fue denegado, y acabaron llegando sobre la hora al predio, asegurando su lugar en el próximo Mundial.

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“Tenemos un relación perfecta, una gran comunicación con ellos, es de los equipos que más nos han apoyado en este proyecto. No me voy a meter más en todo esto, ustedes ya hablaron quizás por demás de eso, no hay más para hablar. Respecto a los clubes, hay gran relación con Toluca y Chivas, dos pilares del futbol mexicano”, sentenció Ivar Sisnieta previo a retirarse de la zona mixta. Todo ha quedado atrás entre Toluca y Selecciones Nacionales.