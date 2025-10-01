¡Otro título para el ‘Infierno’! Toluca se quedó con el Campeones Cup 2025: los ‘Diablos Rojos’ dieron el golpe en California, se impusieron ante el dueño de casa y vencieron por 3-2 a Los Ángeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park de Carson. En una remontada épica sobre el final, los mexicanos se adueñaron de la gloria en Estados Unidos.

La gran final entre los campeones de la temporada de MLS y Liga MX fue un sube y baja de emociones: Franco Fagúndez adelantó a LA Galaxy, Nico Castro lo igualó para Toluca, Gabriel Pec volvió a poner en ventaja a los ‘Galácticos’, Franco Romero puso tablas otra vez para los ‘Diablos Rojos’, y sobre la hora Federico Pereira anotó el gol del triunfo para el conjunto escarlata.

¿Cuántos títulos totales ganó Toluca en su historia?

A lo largo de su evolución en la etapa profesional, el conjunto escarlata ha conseguido levantar 21 trofeos totales (18 locales y 3 internacionales), que se reparten de la siguiente manera:

Liga MX– 11 trofeos.

Campeón de Campeones – 5 trofeos.

Copa MX – 2 trofeos.

Liga de Campeones de la Concacaf – 2 trofeos.

Campeones Cup – 1 trofeo.

Gracias a esta cosecha de conquistas, Toluca se posiciona como el cuarto club mexicano más ganador de la historia, entre todas las competencias.

Toluca es el ganador del Campeones Cup por primera vez en su historia.

¿Cuál es el equipo mexicano con más títulos en la historia?

En la era del Profesionalismo, el América se ha consolidado como el club más ganador de México. Las ‘Águilas’ han logrado conquistar 40 trofeos totales, dentro de los cuales se distinguen 30 títulos internacionales (dieciséis Liga MX, seis Copa MX, siete Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX) y 10 títulos internacionales (siete Copa de Campeones de la Concacaf, dos Copa Interamericana y una Copa de Gigantes de la Concacaf).

El palmarés del futbol mexicano tras el título de Toluca en Campeones Cup:

En este desglose, las vitrinas de los dieciocho equipos mexicanos que hoy militan en la Primera División, con sus respectivos trofeos:

América – 40 títulos (30 locales y 10 internacionales)

– 40 títulos (30 locales y 10 internacionales) Chivas – 26 títulos (24 locales y 2 internacionales)

– 26 títulos (24 locales y 2 internacionales) Cruz Azul – 25 títulos (18 locales y 7 internacionales)

– 25 títulos (18 locales y 7 internacionales) Toluca – 21 títulos (18 locales y 3 internacionales)

– 21 títulos (18 locales y 3 internacionales) León – 19 títulos (18 locales y 1 internacional)

– 19 títulos (18 locales y 1 internacional) Pachuca – 16 títulos (7 locales y 9 internacionales)

– 16 títulos (7 locales y 9 internacionales) Tigres – 16 títulos (15 locales y 1 internacional)

– 16 títulos (15 locales y 1 internacional) Monterrey – 14 títulos (8 locales y 6 internacionales)

– 14 títulos (8 locales y 6 internacionales) Pumas – 14 títulos (10 locales y 4 internacionales)

– 14 títulos (10 locales y 4 internacionales) Necaxa – 12 títulos (10 locales y 2 internacionales)

– 12 títulos (10 locales y 2 internacionales) Puebla – 10 títulos (9 locales y 1 internacionales)

– 10 títulos (9 locales y 1 internacionales) Santos Laguna – 8 títulos (8 locales y 0 internacionales)

– 8 títulos (8 locales y 0 internacionales) Atlas – 7 títulos (7 locales y 0 internacionales)

– 7 títulos (7 locales y 0 internacionales) Querétaro – 2 títulos (2 locales y 0 internacionales)

– 2 títulos (2 locales y 0 internacionales) Tijuana – 1 título (1 local y 0 internacionales)

– 1 título (1 local y 0 internacionales) Mazatlán – 0 títulos (0 locales y 0 internacionales)

– 0 títulos (0 locales y 0 internacionales) FC Juárez – 0 títulos (0 locales y 0 internacionales)

– 0 títulos (0 locales y 0 internacionales) Atlético San Luis – 0 títulos (0 locales y 0 internacionales)