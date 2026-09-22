El crack brasileño extendió su vínculo con los 'Diablos Rojos', que lo blindan ante las tentaciones externas.

¡Final feliz para una de las novelas del verano! Después de descartar los ofrecimientos del exterior, en Toluca habían prometido renovar a Helinho y hoy lo cumplieron. El delantero brasileño, que estuvo cerca de dejar el futbol mexicano hace algunas semanas, aseguró esta tarde su continuidad a largo plazo en la institución escarlata.

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En el cierre del mercado de fichajes, los ‘Diablos Rojos’ habían desestimado una oferta de ¡12 millones de dólares! proveniente del CSKA Moscú por Helinho y allí ya miraban a futuro. Más aún luego de su importancia en la definición de la Leagues Cup a favor de Toluca, el club trabajó a fondo para conseguir lo que ahora tiene: una nueva firma.

Este martes, Helinho renovó su contrato en las oficinas del club junto a Francisco Suinaga y los principales directivos del cuadro escarlata, que se presentaron a acompañar al jugador. Tras el fuerte interés del futbol europeo, el atacante dio el visto bueno para rechazar aquellos llamados y sentarse a negociar una extensión que finalmente llegó hoy.

El momento de la firma de Helinho [Foto: Toluca FC]

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Con la rúbrica de esta tarde, el nuevo vínculo del brasileño se extenderá hasta fines de 2029, por lo que ahora tiene más de tres años por delante con los Diablos Rojos. Helinho es una de las piezas clave del proyecto de Antonio Mohamed, y quién dice también pueda ser esta renovación un buen indicio para la continuidad del Turco.

En esta extensión contractual, Toluca también se aseguró de ‘blindar’ a su futbolista ante futuras tentaciones del extranjero. Según informó Fernando Esquivel, periodista experto en libro de pases, su nueva cláusula de salida es de 25 millones de dólares. Cabe recordar que el vínculo previo contemplaba una de 20 millones, por lo que subió.

Desde su llegada a Metepec, Helinho ha contribuido directamente en 30 goles en 75 juegos oficiales con el Toluca, con un aporte de 19 tantos y 11 asistencias en ese período. Su arribo a la institución vino acompañada de todos los títulos que el club pudo ganar en los últimos dos años, y en el equipo choricero sueñan con seguir ganando juntos.