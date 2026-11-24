El exitoso entrenador será un elemento muy atractivo a nivel internacional y estos son sus potenciales desafíos.

El futbol mexicano dejará atrás una era gloriosa en la etapa contemporánea: Antonio Mohamed no continuará al frente de Toluca en 2027. Después de haber sido campeón en América, Monterrey y Xolos, el ‘Turco’ tomó el desafío de llegar a Metepec y también pudo coronar en allí. Ahora, tomó la decisión de torcer el rumbo de su carrera.

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Según confesó el propio entrenador, ya no tiene más energías para poner al mando de los ‘Diablos Rojos’ y su ciclo se encuentra cumplido. Por esa razón, asumirá un nuevo desafío profesional a partir del mes de enero. Ni Antonio Mohamed ni ningún miembro de su cuerpo técnico se quedarán en el cuadro escarlata el año próximo.

La primer certeza sobre el futuro del estratega argentino es que no dirigirá en México la siguiente temporada. Más allá de que es seductora la posibilidad de contratar al Turco Mohamed, ningún equipo de la Liga MX podrá traerlo en el mercado de invierno. Es una decisión personal del DT de abandonar el país y mudarse cerca de su familia.

Mohamed disfrutó su estadía en Toluca [Foto: Getty]

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En principio, de acuerdo a los últimos testimonios del propio Antonio Mohamed, el timonel tiene el deseo de dirigir en la Liga Argentina. El entrenador lleva ocho temporadas consecutivas trabajando en el extranjero, entre México y Brasil. Luego de tanto tiempo alejado de su tierra natal, el ‘Turco’ apunta a volver a asentarse en su país.

Para colmo, en estas ganas de Mohamed de conducir en ese campeonato, en diciembre hay varios clubes argentinos que pueden buscar DT: River, Racing y Vélez son algunos de los equipos importantes de ese país que podrían verlo con buenos ojos. Los primeros dos están con entrenador interino y el tercero tiene un estratega con contrato que expira a fin de año.

Por otro lado, Huracán, equipo del cual es hincha el ‘Turco’, también se quedó sin técnico. Eso sí, públicamente Antonio Mohamed reconoció querer ser presidente de ese club argentino, pero no así entrenador. No obstante, aparece de todos modos como alternativa en este destino al que podría aterrizar el timonel que dejará Toluca este invierno.

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Más allá de las intenciones personales del entrenador, en su etapa en los Diablos Rojos recibió varios sondeos de Brasil y Estados Unidos, que podrían ser opción a corto plazo. Seguramente, por su trayectoria y también por su actualidad, Antonio Mohamed tendrá ofertas de sobre para poder elegir el mejor destino posible para su futuro.