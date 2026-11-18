Los 'Diablos Rojos' despedirán en breve al primero de una serie de futbolistas que no seguirán el año que viene.

Aunque todavía quedan varios objetivos por delante por cumplir esta temporada, Toluca ya confirmó su primera salida para el Clausura 2027. No todos los jugadores del plantel ocupan el lugar que desean en la institución y por ello habrá una reestructuración de aquí al año siguiente. La primera de las bajas ya se ha conocido.

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El grupo que ha logrado construir Antonio Mohamed los últimos dos años ha sido de lazos fuertes y siempre se ha mantenido muy unido. No obstante, también es cierto que el futbolista siempre quiere jugar y no todos han tenido la chance bajo la dirección del Turco. Por ello, habrá una partida inminente en los Diablos Rojos.

Esta tarde, César Luis Merlo, especialista en mercado del futbol mexicano, ha señalado que desde el ‘Infierno’ ratifican la baja de Antonio Briseño para el invierno. El ‘Pollo’ no continuará en Toluca más allá de diciembre, y pondrá fin a una etapa poco agradable en lo personal pero muy exitosa a nivel colectivo en la institución.

Cuando el entrenador del cuadro escarlata llamó por primera vez al jugador, fue sincero con sus intenciones y desde el inicio le manifestó cuál era el rol que le esperaba. El zaguero central aceptó ser un “líder de vestidor” y voz de mando aunque suplente a la vez, siendo pieza de recambio solo cuando Mohamed así lo considerase.

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Los términos y condiciones estaban impuestos y arreglados desde el principio y Antonio Briseño lo sabía cuando firmó su contrato. Sin embargo, su avanzada edad lo obliga a buscar minutos de calidad, una continuidad que en Toluca no tiene ni tendrá. De esa manera, consensuó con el club no seguir en el equipo para el Clausura 2027.

Briseño no sigue en Toluca y ya tiene club [Foto: Getty]

Ahora bien, con esta decisión lista, Antonio Briseño se quedará en la Liga MX, donde ya tiene nuevo equipo, con el cual Toluca le permitió negociar mientras tiene contrato. Según agregó la misma fuente periodística, el ‘Pollo’ se convertirá en refuerzo de Querétaro, donde le espera un vínculo por dos años con opción a renovar por otro más.

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Los números de Antonio Briseño como jugador de Toluca:

En su estadía en el Infierno, el ‘Pollo’ fue considerado un amuleto: llegó y automáticamente llegaron los títulos, que en total fueron seis. La institución traía muchos años seguidos sin ser campeón, y cuando el defensa se incorporó al vestuario de Toluca rápido acomodó las cosas y volvió la alegría. Se marchará con 31 partidos jugados (1486 minutos en campo), 4 goles, 1 asistencia y cientos de buenos recuerdos.