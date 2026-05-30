¡El objetivo del semestre, cumplido! Toluca es el nuevo campeón de la CONCACAF Champions Cup y ratifica su predominio contemporáneo entre los clubes mexicanos. Los ‘Diablos Rojos’ superaron una final trabajosa, vencieron a Tigres UANL en la definición, y tras una tanda de penales para el infarto, conquistaron el trofeo.

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Tras las cuatro consagraciones del año pasado, el elenco escarlata consiguió su primera estrella en este 2026. La última temporada, tres de aquellas gestas se habían dado en el plano local. Sin embargo, más allá de la final con Galaxy, Antonio Mohamed se había quedado con las ganas de otra hazaña internacional: ahora, lo pudieron lograr.

En este contexto, se presenta un escenario que a muchos les llamará la atención, pero que al profundizar en el tema, irán comprendiendo por qué se presta de este modo. Y es que Toluca todavía puede ganar otros ¡7 títulos! este año; sí, siete, has leído bien. A continuación, el desglose de los torneos por los que pelearán los Diablos Rojos.

Toluca y la afición, unidos por más conquistas [Foto: Getty}

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1) Campeón de Campeones 2026:

Por haber ganado el Torneo Apertura 2025, Toluca jugará el Campeón de Campeones 2026. Esta competencia a partido único se disputará el próximo sábado 25 de julio, en California (Estados Unidos). El rival del equipo choricero será Cruz Azul, equipo que se coronó ganador del último Torneo Clausura 2026.

2) Campeones Cup 2026:

En caso de vencer a Cruz Azul en el Campeón de Campeones 2026, Toluca clasificará al Campeones Cup 2026. Ese certamen, también a partido único, aún no tiene fecha definida. De obtener pasaje a esta final, el rival del cuadro escarlata será Inter Miami de Messi, equipo que conquistó la Major League Soccer 2025.

3) Torneo Apertura 2026:

Tras haber quedado eliminados en cuartos de final de la Liguilla en el pasado Clausura, Toluca irá por su revancha en el Torneo Apertura 2026. El torneo del segundo semestre de la Liga MX comenzará a disputarse en pleno Mundial, el viernes 17 de julio. Por ahora, no hay fixture confirmado para los Diablos Rojos.

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4) Leagues Cup 2026:

Luego de conquistar la CONCACAF Champions Cup, Toluca seguirá compitiendo internacionalmente en el segundo semestre del año y lo hará en la Leagues Cup 2026. Los dirigidos por Antonio Mohamed disputarán en agosto la fase de grupos, donde tiene oponentes confirmados: LAFC, Dallas y Seattle Sounders.

5) Derbi de las Américas 2026:

Por ganar la Concachampions, Toluca clasificó a la Copa Intercontinental 2026. Dentro de ese torneo, el primer partido se denomina “Derbi de las Américas 2026“. En ese juego, enfrentará al campeón de CONMEBOL (Copa Libertadores), aún a definir. FIFA otorga un título oficial al ganador de ese partido, por más que al mismo tiempo avancew de ronda. Aún sin fecha confirmada.

6) Copa Challenger 2026:

Si Toluca gana el Derbi de las Américas, pasa de fase y su siguiente encuentro se llama “Copa Challenger 2026”. Ese duelo, una especie de ‘semifinal’ del torneo, lo enfrentaría ante el campeón de África, Oceanía o Asia, según cuál de ellos alcance esa instancia. Este compromiso, que también da título oficial, todavía no cuenta con fecha definida.

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7) Copa Intercontinental 2026:

Por último, si Toluca se impone en la Copa Challenger, avanza a la “Copa Intercontinental 2026“. En este partido, que sería la ‘final’ de la competencia, enfrentaría al París Saint-Germain, clasificado directamente como campeón de Europa (Champions League). El título oficial que otorga este juego es igual de válido que los anteriores. Tampoco tiene día y horario.