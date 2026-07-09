El mercado de fichajes de verano continúa, y así como surgen informaciones de posibles altas, jugadores de Toluca también recibieron sondeos desde el exterior para emigrar. El plantel escarlata está muy bien cotizado por todos los éxitos conseguidos a nivel grupal en el último tiempo en México, y eso los vuelve atractivos para los de afuera.

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En estas horas, el futbolista que fue tentado desde el extranjero fue Helinho, que entró en el radar de dos equipos de Brasil, que realizaron averiguaciones para contratarlo. El habilidoso extremo del Toluca tiene buena fama en su país por lo hecho en Bragantino en su etapa previa a los ‘Diablos Rojos’ y es un nombre que siempre lleva un revuelo.

De acuerdo a lo destapado por Itatatia Esporte, la cadena de radio más escuchada de Brasil, Cruzeiro y Bahía son los interesados en fichar al atacante de 26 años del Toluca. Uno está undécimo y otro aparece sexto en la edición actual del Brasileirao, y buscan reforzarse con uno de los mejores talentos recientes que salieron de su tierra natal.

Helinho se hizo conocido en Bragantino [Foto: Getty]

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En ambos casos, la situación es curiosa ya que según el portal es la misma: los dos clubes están entre Helinho y Gabriel Pec como opciones para reforzar su ofensiva. El delantero de LA Galaxy es la alternativa de los dos equipos. Analizarán las condiciones de Toluca y de los estadounidenses y luego realizarán las respectivas propuestas.

Ahora bien, mientras que el cuadro de la MLS no ha contestado, Toluca sí tiene una postura clara: los ‘Diablos Rojos’ no quieren desprenderse del jugador, pero si lo hacen será por más de 15 millones de dólares. En el cuadro escarlata saben que en su momento invirtieron esa cifra por su fichaje y que desde entonces Helinho se ha revalorizado aún más en sus filas.

Bajo tales circunstancias, Bahía no podría afrontar una operación con semejantes montos, aunque Cruzeiro sí tiene la estructura financiera para poder pagar ese valor. Recientemente, los ‘Raposa’ gastaron 40 millones en Gerson, por lo que demostraron al mercado de su capacidad. Eso sí, Toluca no hará caso al interés hasta no tener una oferta formal encima de la mesa.

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Mientras no llegue una propuesta superadora, el ‘Turco’ Mohamed lo contempla como un jugador titular para disputar el Apertura 2026 y todos los compromisos que se le vienen a Toluca. Hasta ahora, Helinho ha aportado 14 goles y 8 asistencias en 59 partidos con los colores del cuadro escarlata, además de ganar cinco títulos con la institución.