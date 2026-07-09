Tras la presentación de la nueva camiseta, Toluca acabó con una de las novelas del año y aclaró la situación de su capitán luego de la delicada lesión sufrida en Concacaf. La institución escarlata comunicó que Marcel Ruiz fue operado en las últimas horas y será baja en el primer equipo por un largo tiempo, donde no podrá ser utilizado.
Francisco Suinaga, directivo de los ‘Diablos Rojos’, confirmó a la prensa durante el evento lanzamiento que no darán más vueltas con el estado de salud del mediocampista. El jugador fue intervenido quirúrgicamente y ya entró en el proeso de rehabilitación para intentar volver a los campos de juego con el Toluca lo antes posible.
Al ser interpelado sobre la compostura física del volante, el mandatario aseguró que tendrá entre 7 y 8 meses de recuperación por delante, plazo en el que no estará disponible. Además, luego deberá ponerse a tono en lo futbolístico para recuperar el ritmo perdido durante este extenso período fuera de las canchas que se le viene en Toluca.
Suinaga confirmó la operación de Marcel [Foto: Getty]
“Es un chico muy maduro, muy fuerte, muy positivo y resiliente, un gran tipo, y sé que va a estar muy bien al regreso”, expresó Francisco Suinaga sobre el post-operación de Marcel Ruiz. Además, agregó: “Fue una cirugía importante pero va a estar a tope, es un profesional absoluto, un gran jugador, que va en crecimiento constante y lo estaremos esperando”.
Toluca lanzó su nueva playera en homenaje a su época dorada: diseño, precio y cómo comprarla
Bajo estas circunstancias, Marcel Ruiz se perderá todo el Apertura 2026, la Leagues Cup y la Copa Intercontinental, además del Campeón de Campeones y quizás Campeones Cup. El mediocentro del Toluca apuntará a regresar en las primeras jornadas del Clausura 2027, pero antes que eso será difícil volverlo a ver jugando en la Liga MX.
En el mismo evento, Antonio Mohamed sostuvo que Víctor Guzman y Érick Gutiérrez llegaron para suplir la ausencia de Marcel Ruiz, y que no buscarán más en esa posición. Ahora, la prioridad es la llegada de un centrodelantero que compita el puesto con Paulinho y si es posible, algún atacante por afuera que tenga gambeta, velocidad y definición.