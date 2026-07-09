Se confirmó la noticia que todos imaginaban pero que nadie quería oír en el 'Infierno'. La comunicación.

Tras la presentación de la nueva camiseta, Toluca acabó con una de las novelas del año y aclaró la situación de su capitán luego de la delicada lesión sufrida en Concacaf. La institución escarlata comunicó que Marcel Ruiz fue operado en las últimas horas y será baja en el primer equipo por un largo tiempo, donde no podrá ser utilizado.

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Francisco Suinaga, directivo de los ‘Diablos Rojos’, confirmó a la prensa durante el evento lanzamiento que no darán más vueltas con el estado de salud del mediocampista. El jugador fue intervenido quirúrgicamente y ya entró en el proeso de rehabilitación para intentar volver a los campos de juego con el Toluca lo antes posible.

Al ser interpelado sobre la compostura física del volante, el mandatario aseguró que tendrá entre 7 y 8 meses de recuperación por delante, plazo en el que no estará disponible. Además, luego deberá ponerse a tono en lo futbolístico para recuperar el ritmo perdido durante este extenso período fuera de las canchas que se le viene en Toluca.

Suinaga confirmó la operación de Marcel [Foto: Getty]

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“Es un chico muy maduro, muy fuerte, muy positivo y resiliente, un gran tipo, y sé que va a estar muy bien al regreso”, expresó Francisco Suinaga sobre el post-operación de Marcel Ruiz. Además, agregó: “Fue una cirugía importante pero va a estar a tope, es un profesional absoluto, un gran jugador, que va en crecimiento constante y lo estaremos esperando”.

Bajo estas circunstancias, Marcel Ruiz se perderá todo el Apertura 2026, la Leagues Cup y la Copa Intercontinental, además del Campeón de Campeones y quizás Campeones Cup. El mediocentro del Toluca apuntará a regresar en las primeras jornadas del Clausura 2027, pero antes que eso será difícil volverlo a ver jugando en la Liga MX.

En el mismo evento, Antonio Mohamed sostuvo que Víctor Guzman y Érick Gutiérrez llegaron para suplir la ausencia de Marcel Ruiz, y que no buscarán más en esa posición. Ahora, la prioridad es la llegada de un centrodelantero que compita el puesto con Paulinho y si es posible, algún atacante por afuera que tenga gambeta, velocidad y definición.