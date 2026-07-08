Los 'Diablos Rojos' pusieron fin al misterio y revelaron la flamante pilcha que vestirá el equipo. El modelo.

¡Se acabó la espera! Luego de una serie de posteos en redes sociales que inducían al misterio, finalmente Toluca presentó su nueva camiseta para el segundo semestre. Este miércoles, la institución estrenó sus colores renovados por medio de un lanzamiento en sus cuentas y una presentación en tiempo real con jugadores y leyendas.

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El nuevo atuendo está inspirado en el equipo del 99-2000, una época dorada del club: se trata de un homenaje a ese equipo que todo el mundo recuerda y a la playera que vestía. La intención fue crear un paralelismo entre los éxitos conseguidos en aquella etapa y los cinco títulos logrados por la institución en este último año y medio.

En esta oportunidad, el club apostó por un diseño clásico y elegante donde predomina el color rojo intenso en toda la prenda, acompañado por finos blancos que recorren los hombros, los laterales y las mangas. Posee un cuello estilo ‘escote en V’ y el escudo se ubica en el centro del pecho, diferenciándose del modelo anterior que lo tenía a un costado.

La nueva camiseta de los Diablos Rojos [fotos: Toluca FC]

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Esta casaca forma parte del acuerdo comercial con New Balance, que produce la indumentaria de Toluca desde 2023, cuando firmaron un contrato a cuatro años con posibilidad de prorrogar. Además del pago fijo por patrocinio técnico, el vínculo incluye primas por venta de camisetas, por lo que se espera que la fanaticada acompañe este lanzamiento.

El evento de hoy donde se destapó la pilcha contó con la participación de Antonio Mohamed, Alexis Vega y Luan García como representantes del actual primer equipo. Los tres acompañaron a Sinha y a la directiva de Toluca en el momento en que se quitó el velo y se mostró por primera vez la nueva vestimenta, y se sacaron fotos con los modelos.

El Turco, entrenador del Toluca, tuvo palabras muy especiales para la camiseta que se usará en el Apertura 2026. “Esperemos que traiga el aura y la mística que trajeron los jerseys anteriores. El sueño es quedar en la historia, que podamos emular a los Cardozo, a los Cristante, a los Sinha. Ojalá con este jersey podamos ganar la Intercontinental”, expresó Mohamed ante la prensa tras el anuncio oficial del club.

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La nueva playera de los Diablos Rojos tiene un precio de 2699 pesos mexicanos, tal como informó el sitio oficial del Deportivo Toluca apenas minutos después del evento inaugural. Los aficionados ya pueden comprarla a través de la Tienda Online, donde figuran todos los detalles y distintos medios de pago para adquirir el modelo homenaje a los campeones.

El video oficial con el que Toluca presentó su nueva playera:

Honramos el Legado de nuestro equipo, el 1️⃣2️⃣ veces campeón de México se lleva en la piel🏆 @NBFootball @newbalance pic.twitter.com/MaSnUQ1F5M — Toluca FC (@TolucaFC) July 9, 2026

El momento del evento donde se develó el nuevo jersey de Toluca:

¡Aquí está el nuevo jersey de los Diablos! 👹



¿Se ve retro? ¿Les gustó?



📹 @dtorrijoss pic.twitter.com/Vur5m3r2bn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 9, 2026