La consagración de Toluca del futbol mexicano se vio manchada por una polémica que sucedió post partido entre el entrenador de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, y el periodista de Televisa, David Faitelson. Molesto por algunos comentarios de Faitelson en la previa del partido ante Tigres, el argentino lo fue a buscar y tuvieron un fuerte cruce que desató el caos en el futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tras filtrarse algunos videos en donde se ve más que enojado al entrenador, el periodista hizo su descargo en redes sociales y no se guardó nada contra el Turco. Además, en las últimas horas habló y dio detalles sobre lo que pasó ese día, revelando que Mohamed lo habría amenazado con pegarle, lo que desató aún más la polémica luego de lo que ya se había visto.

Las declaraciones de David Faitelson

Sobre el inicio del conflicto, Faitelson explicó: “Primero le dije ‘vámonos a una oficina, a un lugar más privado, porque aquí hay mucha prensa y nos van a grabar y no queremos dar un espectáculo’. Estaba fuera de sí y no respondió a eso. Cuando le sugerí que le diera entrevistas a otros compañeros de Televisa, de TUDN, me dijo: ‘Solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mier…’”, expresó en primer lugar.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego, el periodista continuó con su relato y describió el tono del cruce: “Empezó enseguida una discusión acalorada de él, ante la presencia de los directivos del Toluca, que estaban a tres metros. Le volví a decir que ahí no, que había muchos medios y que buscáramos otro lugar, pero nada lo contenía”.

ver también El video y la frase de Antonio Mohamed que provocó al furia de David Faitelson: “Ese gordo…”

Finalmente, Faitelson reveló la frase que más repercusión generó: “Nunca me vio a los ojos, con una sensación de odio profundo, esa es mi impresión, y me dijo: ‘Cuidado que te pego un cabezazo’. Yo le respondí: ‘Tranquilo, Turco, por favor. Te conozco hace 35 o 37 años, te hacía historias de color con Toros Neza, estuve en tu casa comiendo contigo’. Su respuesta fue tajante: ‘Ha entrado mucha mie… a mi casa’”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis