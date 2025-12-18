Es tendencia:
Palmeiras vuelve a la carga por Marcel Ruiz: la impactante cifra que exige Toluca para venderlo

El mediocampista mexicano es pretendido por el equipo brasileño para el próximo año, aunque su prioridad sería llegar al Viejo Continente.

Por Ramiro Canessa

Palmeiras analiza el fichaje de Marcel Ruiz.
© Getty ImagesPalmeiras analiza el fichaje de Marcel Ruiz.

Toluca se coronó bicampeón del futbol mexicano tras vencer a Tigres en penales, consolidando un año espectacular bajo la dirección de Antonio Mohamed. El equipo escarlata dejó claro que no solo se conforma con lo conseguido, sino que busca seguir imponiendo su dominio en el país.

El próximo objetivo del equipo es quedarse con el tricampeonato del futbol mexicano y es por eso que ahora tendrán un descanso para luego preparar lo que será el Clausura 2026.

Varios futbolistas fueron determinantes en este logro, y aunque Paulinho y Alexis Vega acapararon los reflectores, Marcel Ruiz se destacó por su gran nivel durante toda la temporada. El mediocampista, que también forma parte de la Selección Mexicana, ha demostrado tener un gran rendimiento.

A lo largo del 2025, Marcel Ruiz se convirtió en una pieza clave para Toluca. Su visión de juego, calidad en el pase y capacidad de generar oportunidades lo han colocado como uno de los referentes del equipo, despertando el interés de clubes extranjeros.

Recientemente, volvió a surgir el interés de Palmeiras, que según información del periodista Julio Rodríguez, citando a Eduardo Rodrigues y Cahê Mota de Ge Globo, busca fichar al jugador para la próxima temporada. Sin embargo, el propio futbolista prioriza la posibilidad de llegar al Viejo Continente antes que aceptar cualquier oferta brasileña.

Antonio Mohamed confirmó hasta cuándo seguirá en Toluca tras ganar el bicampeonato

Antonio Mohamed confirmó hasta cuándo seguirá en Toluca tras ganar el bicampeonato

Los millones que exige Toluca

Toluca, consciente del valor de una de sus figuras más importantes, no planea facilitar su salida. El club escarlata ha tasado a Marcel Ruiz en aproximadamente 16 millones de dólares, dejando en claro que cualquier negociación será complicada.

En síntesis

  • Toluca se coronó bicampeón de la Liga MX tras derrotar a Tigres en penales.
  • El club tasó al mediocampista Marcel Ruiz en una cifra de 16 millones de dólares.
  • Palmeiras busca fichar a Ruiz, aunque el jugador prioriza emigrar al futbol de Europa.
