Toluca sigue haciendo historia en el futbol mexicano. Los Diablos Rojos se consagraron bicampeones el fin de semana tras vencer en penales a Tigres y alcanzaron el título número 12 de Liga MX, consolidándose nuevamente como uno de los clubes más grandes del país.

El gran responsable de este logro es nada más ni nada menos que Antonio Mohamed. El entrenador argentino armó un proyecto increíble, en el cual devolvió al club al lugar que se merecía y consiguió algo histórico: ganar por primera vez dos títulos con un mismo equipo en el futbol mexicano.

De a poco, el Turco se va ganando su lugar de ídolo dentro de la institución. El respaldo de los aficionados es total y el deseo de la gente es claro: que Mohamed continúe al frente del proyecto para ir por más conquistas en los próximos torneos.

Ahora, el próximo gran objetivo de Toluca es lograr el tricampeonato, una hazaña que el América consiguió hace un tiempo atrás y que hoy aparece como el nuevo desafío para el conjunto escarlata bajo la conducción del entrenador argentino.

En las últimas horas, Antonio Mohamed rompió el silencio y reveló hasta cuándo seguirá ligado a la institución, dejando en claro su postura respecto a su futuro y despejando cualquier tipo de duda sobre una posible salida a otra institución.

Las declaraciones del Turco

“No me voy a ningún lado, estoy comprometido con el club y nada más. No tengo ninguna cláusula por lo menos hasta junio y ninguna intención mía de salir. En junio decidiremos entre las dos partes si seguimos, tenemos contrato firmado por un año más y sino tenemos ahí una salida cualquiera de las dos partes, pero por ahora ni se piensa en nada”, expresó Mohamed, ratificando su compromiso con Toluca.

En síntesis