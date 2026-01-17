En un compromiso más que especial, Tigres y Toluca se volverán a ver las caras luego de aquella final del torneo pasado, que terminó coronando a los ‘Diablos Rojos’. Esta vez, ambos se medirán frente a frente por la jornada 3 del Clausura 2026, sin la misma relevancia que la recordada serie pero con la misma ambición de ganar.

La última vez que auriazules y escarlatas se enfrentaron en el ‘Volcán’, Tigres se había impuesto por la mínima, y luego Toluca lo dio vuelta en el ‘Infierno’. En esta oportunidad, el local llega con 3 puntos de 6 y la visita, con 6 sobre 6. Si el equipo de Mohamed gana será único líder, y si vence el de Pizarro se meterá en el podio.

La principal novedad del partido del día de la fecha pasa por la ausencia de Alexis Vega, capitán de los Diablos Rojos, que se está sometiendo a una limpieza articular. Además, Toluca no podrá contar con Luan García, que atraviesa el tramo final de su recuperación. Por el lado de Tigres, Marco Farfán y Jesús Angulo son las bajas confirmadas de los ‘Felinos’.

El encuentro entre Tigres UANL y Toluca tendrá lugar HOY sábado 17 de enero, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 3 del Clausura 2026. El enfrentamiento de Liga MX contará como sede al mítico Estadio Universitario, que estará colmado con una entrada de 40 mil espectadores, presentes en las gradas.

Este esperado cruce de poderosos equipos del futbol mexicano se podrá sintonizar en televisión mexicana por medio de las pantallas de FOX y Azteca 7. También se podrá observar en forma online a través de las plataformas de FOX One y Azteca Deportes Network. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.