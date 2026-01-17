Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Tigres vs. Toluca: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026

Entérate aquí y al instante todas las acciones que ocurran en el partidazo de este sábado en Nuevo León.

Por Martín Zajic

Tigres y Toluca se reeencuentran en el Volcán.
© Getty ImagesTigres y Toluca se reeencuentran en el Volcán.

En un compromiso más que especial, Tigres y Toluca se volverán a ver las caras luego de aquella final del torneo pasado, que terminó coronando a los ‘Diablos Rojos’. Esta vez, ambos se medirán frente a frente por la jornada 3 del Clausura 2026, sin la misma relevancia que la recordada serie pero con la misma ambición de ganar.

La última vez que auriazules y escarlatas se enfrentaron en el ‘Volcán’, Tigres se había impuesto por la mínima, y luego Toluca lo dio vuelta en el ‘Infierno’. En esta oportunidad, el local llega con 3 puntos de 6 y la visita, con 6 sobre 6. Si el equipo de Mohamed gana será único líder, y si vence el de Pizarro se meterá en el podio.

La principal novedad del partido del día de la fecha pasa por la ausencia de Alexis Vega, capitán de los Diablos Rojos, que se está sometiendo a una limpieza articular. Además, Toluca no podrá contar con Luan García, que atraviesa el tramo final de su recuperación. Por el lado de Tigres, Marco Farfán y Jesús Angulo son las bajas confirmadas de los ‘Felinos’.

El encuentro entre Tigres UANL y Toluca tendrá lugar HOY sábado 17 de enero, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 3 del Clausura 2026. El enfrentamiento de Liga MX contará como sede al mítico Estadio Universitario, que estará colmado con una entrada de 40 mil espectadores, presentes en las gradas.

Este esperado cruce de poderosos equipos del futbol mexicano se podrá sintonizar en televisión mexicana por medio de las pantallas de FOX y Azteca 7. También se podrá observar en forma online a través de las plataformas de FOX One y Azteca Deportes Network. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.

El historial entre Tigres y Toluca previo al encuentro

En lo que va de todos sus enfrentamientos, Toluca encabeza los antecedentes entre estos dos equipos mexicanos: los 'Diablos Rojos' ostentan 49 victorias, mientras que los 'Felinos' han logrado 31 triunfos. Además, igualaron en 33 oportunidades. ¿Recorta distancia el local o amplía la visita esta noche?

Los árbitros para el Tigres vs. Toluca de hoy

Óscar Mejía García es el réferi asignado por la Comisión Arbitral para hacerse cargo del juego de este sábado. Estará acompañado por Michel Ricardo Espinoza Ávalos (asistente 1), Erik Durón Martínez (asistente 2) y Karen Hernández Andrada (cuarto árbitro). Además, Fernando Hernández Gómez será el AVAR y Enrique Martínez Sandoval será su asistente en la tecnología.

¡SE VIENE UN NUEVO TIGRES VS. TOLUCA!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Tigres y Toluca, por la continuidad de la jornada 3 de la fase regular del Torneo Clausura 2026. ¡Felinos y Diablos Rojos reeditan la final del campeonato pasado!

martín zajic
Martín Zajic
