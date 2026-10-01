El Turco encendió las alarmas en los Diablos Rojos con una declaración que lo acerca nuevamente a su país. ¿Dónde podría recalar en caso de armar las maletas?

El Turco Mohamed volvió a hacer ruido con sus palabras y dejó en claro que la idea de regresar al fútbol argentino está más viva que nunca. Luego de consolidar un camino lleno de éxitos y trofeos en el torneo mexicano, el técnico siente que le queda la cuenta pendiente de dar vueltas olímpicas en su tierra natal. Ese deseo de revancha en el ámbito local encendió la atención de varios clubes que sueñan con tenerlo en el banco de suplentes.

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El club que encabeza sus sueños es Boca Juniors, una institución con la que sonó en reiteradas oportunidades pero donde jamás logró asumir el cargo. El deseo mutuo siempre estuvo en el aire, aunque hoy el Xeneize vive un momento de gran estabilidad al mando de Rodolfo Arruabarrena, atravesando su mejor etapa deportiva en mucho tiempo. A pesar de esa realidad firme en el conjunto de La Boca, el Turco no pierde las esperanzas de tener su oportunidad en algún momento del futuro.

Por otro lado aparece Huracán, la casa de sus amores y el lugar donde la puerta nunca se cierra. El Turco ya estuvo al frente de la institución en cuatro etapas distintas, destacando aquel recordado ascenso a primera en la temporada 2006-2007. La relación de afecto con la gente de Parque Patricios es permanente, por lo que una quinta vuelta al club de sus pasiones depende únicamente de encontrar la oportunidad justa para acordar el proyecto.

Un escalón más atrás surge la alternativa de Racing como una opción sobre la mesa. La Academia busca nuevo DT tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y atraviesa días de incerteza sobre los pasos a seguir. Aunque Mohamed dirigió a Independiente en el pasado, la búsqueda del equipo de Avellaneda y las ganas de volver que tiene el conductor abren una pequeña posibilidad sin ningún tipo de oferta formal por el momento.

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Más allá de todos los rumores, la realidad marca que el Turco mantiene contrato firmado con Toluca hasta diciembre de 2026. Hasta el cumplimiento de ese vínculo formal, su trabajo sigue enfocado en el compromiso con el equipo de la Liga MX, dejando para más adelante las decisiones sobre su destino. De todas maneras, que haya hecho públicos sus deseos de retorno marca una pauta clara de que algo grande puede pasar en el próximo mercado.

En síntesis