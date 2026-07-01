El plantel de Toluca transita una etapa clave de la puesta a punto, preparándose para el segundo semestre. El campeón de Concacaf va por más y se pone objetivos ambiciosos. Antonio Mohamed conduce la pretemporada con energías renovadas, pero mientras lo hace, el técnico también ha aparecido ejerciendo un sorpresivo nuevo rol.

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Hasta hace pocas semanas, había algunas dudas sobre la continuidad del ‘Turco’ al frente del primer equipo del Toluca. Sin embargo, el DT cumplirá su contrato hasta fin de año en el ‘Infierno’ y será la cabeza del proyecto futbolístico de esta próxima etapa del año. Un 2026 que terminará con el torneo más esperado, la Copa Intercontinental de la FIFA.

En tanto Antonio Mohamed comanda día a día las prácticas del plantel profesional del cuadro escarlata, el entrenador encontró una nueva chamba en Argentina. El estratega se queda en México, donde vive hace año y medio, pero desde aquí ha estrenado una nueva faceta profesional de la que pocos se han alertado hasta el momento.

Durante el Mundial 2026 y con una edición por semana, el ‘Turco’ Mohamed ha comenzado a ser columnista del Diario Olé, el periódico deportivo más importante de su país. El timonel del Toluca fue contratado para dar su opinión para el sitio web del medio gráfico, y ya cuenta con sus primeros artículos publicados en la plataforma.

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En los primeros escritos de su autoría, Antonio Mohamed se focalizó en dar su postura sobre la Selección Argentina, con varias publicaciones sobre el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, por su experiencia ganada fuera de su tierra natal, el ‘Turco’ también tuvo la posibilidad de manifestarse sobre otros tópicos dentro del Mundial 2026.

Por ejemplo, en uno de sus ensayos de opinión, el estratega del Toluca platicó sobre México y aseguró que llegaría hasta cuartos de final, incluso cuando todavía no había avanzado el ‘Tri’ mucho en el torneo. Pese al dolor que le genera no haber sido escogido en su momento para DT, Mohamed se mostró ilusionado con las chances del equipo del Vasco.

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De este modo, al mismo tiempo que dentro del campo prepara a sus soldados de Toluca para un semestre complejo, fuera del mismo aporta una voz de autoridad al periodismo argentino. Una primera señal de donde el actual entrenador podría involucrarse el día que decida dar un paso al costado de su profesión y dedicarse a otras tareas dentro del mundo del futbol.