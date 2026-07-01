Toluca comenzó a moverse con más prisa en el mercado de pases en las últimas semanas, más aún con el inminente arranque del Apertura 2026 a la vuelta de la esquina. Los ‘Diablos Rojos’ tendrán que hacer frente a un calendario muy cargado este semestre, y necesitarán de una plantilla con suficientes variantes para cumplir con todo.

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Durante esta semana, el club ha anunciado las llegadas de Víctor Guzmán y Érick Gutiérrez como sus dos primeros fichajes de esta ventana. En el primer caso, arribó en condición de libre desde Chivas y firmó un contrato por dos años. En el segundo, llegó en condición de cedido también desde el Guadalajara pero por el plazo de un año.

Abrochadas ambas contrataciones, la directiva sigue activa y gestionando la incorporación de más futbolistas que le brinden nuevas alternativas a Antonio Mohamed. De hecho, ya han iniciado conversaciones por un tercer refuerzo para cumplir con cubrir una de las posiciones que el DT de Toluca considera fundamental mejorar.

Se vienen más refuerzos a Toluca [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información revelada por César Luis Merlo en su stream con Vamos Show, el jugador que busca el ‘Turco’ es un delantero de área pero que se mueva por todo el frente de ataque. Si bien el reconocido periodista sostuvo que todavía no tiene el nombre del apuntado en cuestión, sí aseguró que han comenzado las negociaciones.

Según señaló el especialista en movimientos de jugadores, “buscan alguien que pueda suplir a Paulinho cuando no esté o jugar a su lado cuando esté”. De hecho, el corresponsal argentino mencionó a Robert Morales como un ejemplo del tipo de cualidades que busca Toluca. Por supuesto que el paraguayo no regresará al club tras su paso por Pumas.

Con las características que enumeró CLM del jugador que quiere Toluca, en este mercado se ha aludido a David Romero, goleador de Tigre. Sin embargo, el reportero no ha sabido decir si se trata o no de ese futbolista. En los próximos días podría haber novedades respecto al potencial tercer fichaje de los Diablos Rojos para la próxima Liga MX.