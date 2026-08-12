Los aficionados están expectantes del regreso del goleador y esto es lo que se sabe de su situación.

En el corriente parate del futbol mexicano, Toluca sintió la sensible baja de Paulinho, su goleador y principal arma de ataque para lastimar y convertirle a los contrarios. Los ‘Diablos Rojos’ han creado muchas situaciones de gol pero se han encontrado problemas de eficacia, que le han costado caro en momentos de la Leagues Cup 2026.

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La última presentación del atacante portugués con el cuadro escarlata data del pasado 31 de mayo, en la final de Concacaf, donde llegó a disputar hasta 101 minutos. Ahora, en lo que va del segundo semestre aún no ha jugado ningún partido y sus reiteradas ausencias han impacientado a la afición, preocupada por su futbolista.

La escasa comunicación de la institución y del propio Antonio Mohamed en las ruedas de prensa sobre el caso Paulinho no ayudan a calmar la inquietud de la fanaticada. Sin embargo, hay buenas noticias: falta muy poco para el retorno del ‘9’ al primer equipo, luego de la lesión muscular de tercer grado que lo alejó por tanto tiempo.

Paulinho estuvo fuera los últimos dos meses [Foto: Imago]

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Según dio a conocer Marco Cancino, periodista que cubre la campaña escarlata, el centrodelantero regresaría a la convocatoria el próximo sábado ante Atlante, en la vuelta de la Liga MX. Tras perderse toda la fase de liga de la Leagues Cup, Paulinho podría retornar este fin de semana, pero eso sí, no directamente como titular en Toluca.

Luego de una inactividad de dos meses y medio, el cuerpo técnico irá dosificando sus minutos, pudiendo volver a ser titular recién en la siguiente fecha ante el Querétaro. Paulinho se reincorporará al grupo cuando regresen a los trabajos tras enfrentar a FC Dallas por la última jornada de la Leagues Cup en el Estadio Nemesio Diez.

Mientras Toluca no pudo contar con su artillero portugués, el entrenador escarlata tuvo dos alegrías que alientan mientras se espera por Paulinho y sus goles. Es que en su ausencia ya marcaron Federico Viñas, Gacelo López y Jorge Díaz Price, los tres futbolistas que el ‘Turco’ utilizó para suplir a su titular mientras no lo podía utilizar.