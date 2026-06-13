Víctor Guzmán viene de jugar la última temporada en Pachuca, donde convirtió 5 goles y dio 8 asistencias en 37 partidos.

Los equipos de la Liga MX ya planifican el inicio de la temporada mientras todos los ojos están puestos en la Copa del Mundo. El mercado de fichajes va a ser largo y se espera que se produzcan numerosas transferencias en los distintos clubes.

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Toluca viene siendo el equipo más exitoso de México en el último tiempo con su bicampeonato en la Liga MX y su coronación en la Concachampions. Pero los Diablos no se duermen en los laureles y Víctor ‘Pocho’ Guzmán estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del club escarlata.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Víctor Guzmán quedó libre de Chivas luego de su préstamo en Pachuca y el jugador tendría casi todo acordado para firmar contrato con Toluca.

Antonio Mohamed ve a Víctor Guzmán como reemplazo de Marcel Ruiz (Getty Images)

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Según el reportero, Antonio Mohamed lo ve como un buen reemplazante de Marcel Ruiz en la sala de máquinas. El referente de los Diablos se va a operar de su lesión en la rodilla y estará varios meses ausente, por lo que el campeón de la Concachampions necesita reforzar el mediocampo.

La temporada de ‘Pocho’ Guzmán

Recordemos que ‘Pocho’ Guzmán ganó tres títulos en su carrera con Pachuca (Clausura 2016, Concachampions 2017 y Apertura 2022). Y esta última temporada volvió a los Tuzos a préstamo, donde disputó 37 partidos con Pachuca y en los que convirtió 5 goles y dio 8 asistencias.

Víctor Guzmán es un futbolista experimentado en la Liga MX y puede aportar sus cosas al mediocampo de Toluca, sobre todo a la hora de soltarse para pisar el área y convertir goles o habilitar a compañeros.

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En síntesis