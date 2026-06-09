Hace un par de años, para un futbolista quizás no era tan seductor ser fichado por Toluca. Con la sequía de títulos y la impaciencia por los golpes deportivos consecutivos, ‘las papas quemaban’. Sin embargo, eso se ha dado vuelta. Al día de hoy representa un destino atrapante y ambicioso para cualquier jugador: un club ganador, con un gran DT, un plantel rico en figuras y una afición a toda luz.

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Algunos de los nombres que llegaron al ‘Infierno’ en el último tiempo habían tomado por sorpresa a fanáticos ajenos al club. No obstante, ahora a pocos les asombra que Chino Huerta haya dado luz verde a venir a los Diablos Rojos en el segundo semestre. El talentoso delantero mexicano, que juega en Europa, ha visto con buenos ojos dejar el Viejo Continente para regresar al país y vestir la camiseta escarlata.

En este mes entrante, César Huerta disputará la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, lo cual lo pone con un atractivo extra en el mercado. Más allá de saber que pueden surgir nuevos interesados si tiene un buen Mundial, el jugador ya hizo saber al cuadro escarlata que avance con Anderlecht. Si Toluca consigue un acuerdo con sus pares de Bélgica, el delantero no pondrá traba alguna para desembarcar en el Nemesio Diez.

El Infierno espera por César ‘Chino’ Huerta [foto: Getty]

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Según reveló el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en libro de pases, la directiva ya abrió negociaciones con el club belga para comprar a Chino Huerta. Las conversaciones están abiertas, con toda la predisposición de Toluca de arribar a buen puerto y a un arreglo con el Anderlecht. Ahora bien, para ello, será primordial discutir y mancomunar la parte económica de la operación entre las partes.

De acuerdo a la información del corresponsal en cuestión, Anderlecht de Bélgica fijó el precio del pase en 7 millones de dólares. Aunque se trata de una cifra elevada, Toluca ha demostrado poder afrontar ese tipo de negocio. Incorporaciones como las de Helinho, Paulinho o Castro superaron, igualaron o se acercaron a valores como tales. Así, se ve como ‘viable’ alcanzar esas pretensiones.

Bajo estas circunstancias, hay optimismo en Toluca por concretar esta operación internacional por un jugador ‘de selección’ como Chino Huerta. En una temporada donde vienen tres competencias como Liga MX, Leagues Cup y Copa Intercontinental, los ‘Diablos Rojos’ vuelven a apostar fuerte. Antonio Mohamed se frota las manos con la posibilidad y por supuesto levanta el pulgar por que se haga el fichaje.