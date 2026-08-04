En esta nota te pondrás al día con el presente del oponente que tendrán los 'Diablos Rojos' este miércoles.

Toluca, último campeón internacional de toda la CONCACAF, tendrá los ojos de todos puestos en su debut oficial en la Leagues Cup 2026. Tras no poder hacer pie en el plano doméstico el último semestre, la gloria llegó en el plano continental y buscarán repetirlo en este certamen. El cuadro escarlata va por un año de títulos importantes.

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Para comenzar su participación en este torneo con el pie derecho, su primer rival será Seattle Sounders… ¡el vigente campeón! Sí, los ‘Rave Green’ conquistaron la edición 2025 y les toca defender la corona en esta Leagues Cup 2026. Esto es, los últimos dos campeones internacionales se verán las caras en el estreno de ambos de este miércoles en Toluca.

Ahora bien, decir solo que los ‘Diablos Rojos’ se medirán ante el último en consagrarse es quedarse a medias y hace pensar que sigue siendo ese equipo imbatible y frívolo. Y para ser sinceros, la actualidad del equipo estadounidense lejos está de aquel título del año pasado: hoy el transitar de Seattle Sounders los pone en un lugar muy distinto.

Seattle Sounders llega a Toluca golpeado [Foto: Getty]

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El presente del conjunto de la MLS es realmente devastador desde las estadísticas más recientes. Viene de perder sus últimos seis partidos oficiales en forma consecutiva: 1-2 vs. Portland, 0-1 vs. Philadelphia, 1-3 vs. Austin, 1-5 vs. Portland, 0-1 vs. LAFC y 0-2 vs. Galaxy. Además, yendo más atrás en el tiempo, sólo ganó uno de sus últimos nueve juegos.

A comienzos de año, Seattle Sounders no había tenido un mal comienzo de temporada, sumando bastantes puntos, pero desde mayo el equipo llega en caída libre. Pese a ello, aún se ubica en el 9° lugar de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, con 24 puntos, en el último puesto de clasificación al repechaje por meterse en Playoffs.

Uno de los puntos decisivos que contribuyeron a esta estrepitosa decadencia de los ‘Rave Green’ tuvo que ver con la cantidad de lesionados que sufrió la plantilla estadounidense. Llegarán a Toluca con un total de ¡siete bajas!, entre ellas varias de nombres destacados como Pedro De la Vega, Cristian Roldán, Jordan Morris y Yeimar Gómez Andrade.

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Bajo estas circunstancias, incluso pese a la irregularidad que han mostrado y a no tener, por ejemplo, a su goleador Paulinho, los ‘Diablos Rojos’ se erigen como favoritos en el juego. Además, el partido de esta Leagues Cup 2026 se disputará en el Estadio Nemesio Diez, que Toluca convertirá en una verdadera fortaleza para el debut con Seattle Sounders.