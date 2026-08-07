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¿Y ahora, América? Jaminton Campaz anota gol con Rosario Central en la Liga Argentina

El colombiano sumó minutos esta noche en su club y fue clave para la remontada con tanto y asistencia.

Campaz, con un ingreso determinante en Central.
Campaz, con un ingreso determinante en Central.

En una semana donde se vivió un subeybaja de emociones, Jaminton Campaz fue utilizado por Rosario Central este viernes, en plenas conversaciones por una posible transferencia. El extremo colombiano finalmente concentró, y aunque se esperaba que fuese preservado, de lo contrario tuvo un protagonismo importante en el juego de hoy.

En este sentido, mientras negocia su llegada al América, el delantero fue clave con gol y asistencia en la noche santafesina, en un marco imponente en la cancha de su equipo. El atacante ingresó a los 56 minutos, y Rosario Central dio vuelta el resultado ante Aldosivi a los 61′ y 80′, con sendas incidencias del objetivo azulcrema.

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En primer lugar, apenas cinco minutos después de saltar al campo de juego, Jaminton Campaz desbordó por izquierda, lanzó un buscapié y generó un autogol de la visita. De inmediato, toda la tribuna coreó ‘Bichooo, Bichooo’, tal como es el apodo del talentoso colombiano, a quien en Rosario Central le tienen mucho afecto.

Más tarde, en el desenlace del compromiso y a falta de diez minutos para el cierre, Jaminton Campaz recibió un pase fenómenal de Di María y luego de un rebote le quedó para definir. El extremo estaba donde pedía la jugada y anotó su gol para darle el triunfo por 2-1 a Central ante Aldosivi por la cuarta jornada de la Liga Argentina.

Tras sus participaciones directas en los goles de Rosario Central, Jaminton Campaz fue elegido “figura del partido” por la televisación gracias a sus determinantes minutos. A la distancia, en América estuvieron siguiendo su desempeño mientras evalúan la próxima oferta que le acercarán a Rosario Central para intentar quitarle a su joya.

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El balance de la actuación de Jamilton Campaz en Rosario Central vs. Aldosivi fue la siguiente:

  • 35 minutos jugados.
  • 41 toques de balón.
  • Asistencia para el 1-1.
  • Gol para el 2-1.
  • 2 pases clave.
  • 18/21 pases completados.
  • 3/4 regates completados.
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Martín Zajic
Martín Zajic
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