Con puntos de sutura: así quedó el rostro de Erling Haaland tras impactar contra un autobús

El delantero hizo saltar las alarmas en Manchester City luego de sufrir un insólito accidente y mostró el estado de su cara en redes sociales.

Por Leandro Barraza

Erling Haaland se accidentó con la Selección de Noruega
© GETTY IMAGESErling Haaland se accidentó con la Selección de Noruega

Noruega continúa a paso firme en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El seleccionado nórdico ganó los cuatro partidos que disputó hasta ahora en el Grupo I y este martes recibirá al último de su zona –Moldavia– con el objetivo de terminar el parón internacional con puntaje ideal. No obstante, en la previa del encuentro Erling Haaland hizo saltar las alarmas.

El delantero de Manchester City es la máxima figura de Noruega y viene de marcar el único tanto en la victoria por 1-0 sobre Finlandia en el amistoso del pasado jueves 4 de septiembre. Sin embargo, el propio Haaland sorprendió al mostrar su rostro malherido en redes sociales luego de un accidente que sufrió con un autobús.

Las fotos que publicó Erling Haaland en sus redes sociales (Foto: captura de la cuenta de Snapchat de Haaland)

Las fotos que publicó Erling Haaland en sus redes sociales (Foto: captura de la cuenta de Snapchat de Haaland)

“Acabo de ser golpeado por la puerta de un autobús. Tres puntos”, reza el texto de una de las publicaciones que hizo Erling Haaland con una notoria herida debajo de la boca que requirió de puntos de sutura. Minutos después, Erling subió otra foto en la que puso como comentario: “En realidad se ve bastante bien”.

Para tranquilidad de los aficionados de Noruega y Manchester City, la presencia de Haaland en el encuentro de este martes contra Moldavia no corre peligro. La lesión fue superficial y no le impedirá disputar los próximos encuentros con normalidad. Esto supone un gran alivio para Pep Guardiola, tomando en cuenta que al equipo Ciudadano se le avecinan tres duros partidos: Manchester United, Napoli y Arsenal.

La tabla de posiciones del Grupo I de las Eliminatorias UEFA

leandro barraza
Leandro Barraza
