Chelsea y Arsenal se enfrentan este domingo 30 de noviembre en el partido más atractivo del fin de semana en la Premier League, no solo por la calidad de los equipos sino por la importancia en la tabla. El juego se lleva a cabo en Stamford Bridge y comienza a partir de las 10:30hs (CDMX).

Ambos conjuntos vienen de ganar sus respectivos encuentros en la UEFA Champions League y llegan en un buen momento al partido. El Arsenal quiere lograr un triunfo que le envíe un mensaje a sus competidores, mientras que el Chelsea busca acercarse a los Gunners en la clasificación.

¿Qué canal transmite en vivo Chelsea vs. Arsenal?

El partido de este domingo entre Chelsea y Arsenal por la Premier League se puede ver en México en exclusiva a través de HBO Max. A continuación también detallamos la información de la TV de otros países hispanohablantes para seguir el encuentro.

México : HBO Max

: HBO Max Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : HBO Max

: HBO Max España : DAZN, Movistar+ y Vamos

: DAZN, Movistar+ y Vamos Estados Unidos: Telemundo, NBC

La actualidad de Chelsea y Arsenal

El Chelsea viene de conseguir una gran victoria al derrotar por 3-0 al Barcelona en la Champions League. Asimismo, los Blues vencieron por 2-0 al Burnley en la jornada pasada y el conjunto dirigido por Enzo Maresca acumula tres triunfos consecutivos. La noticia positiva es que Cole Palmer vuelve a estar disponible, aunque lo más probable es que no sea titular.

Por el lado del equipo de Mikel Arteta, el Arsenal le ganó por 3-1 al Bayern Múnich en la Champions League y lleva una racha de 16 partidos sin perder contando todas las competiciones. Los Gunners son los líderes de la Premier League y tienen una gran oportunidad de estirar la diferencia con el Chelsea, que actualmente está 3°.

En síntesis

HBO Max transmite en exclusiva en México el partido de este domingo 30 de noviembre.

Chelsea y Arsenal chocan en Stamford Bridge tras ganar sus duelos de Champions League.

Cole Palmer vuelve en Chelsea, mientras que Arsenal llega con racha de 16 partidos invicto.

