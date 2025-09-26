El plato fuerte de la agenda futbolera del sábado será el ‘clásico’ entre Atlético Madrid y Real Madrid, que se disputará desde muy temprano en el estadio Wanda Metropolitano: el infalible ‘Merengue’ visitará a un débil y frágil ‘Colchonero’, en un cruce que será trascendental para las aspiraciones de ambos en esta Liga Española.

Dentro de todas las aristas que surgen del análisis del partido en la previa, se impone el enfrentamiento entre los talentosos delanteros argentinos de cada club: los dos atacantes surgidos en River Plate, que ya compartieron equipo en su Selección, se reencontrarán dentro del campo de juego de los rojiblancos, pero esta vez como rivales.

Julián Álvarez es la máxima estrella del Atlético Madrid, pasando de ser el goleador de la temporada a pasada a una pieza indiscutible en esta edición, mientras que Franco Mastantuono es la nueva joya del Real Madrid, que está sumando sus primeros partidos en el club luego de llegar a cambio de una fortuna en el último mercado.

Publicidad

Publicidad

Mastantuono viene de estrenarse en la red en Real Madrid [Foto: Getty]

La diferencia de salarios entre Julián Álvarez y Franco Mastantuono:

Por el recorrido que ya lleva en Europa, con un buen paso previo por Manchester City y un primer año extraordinario en el ‘Colchonero’, Julián Álvarez cobra un sueldo de ¡7.080.000 euros! por año, según datos publicados por la plataforma especializada Capology. Recientemente, el club le mejoró el contrato a modo de reconocimiento.

Por su parte, producto de su reciente desembarco en la institución y sus escasos juegos con el primer equipo del ‘Merengue’, Franco Mastantuono percibe un sueldo de 3.500.000 euros por temporada, con contrato a largo plazo, de acuerdo a la información proporcionada por la mencionada base de datos financieros en su portal oficial.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid vs. Argentina: la medida con Franco Mastantuono que condenaron los fanáticos

En estas primeras seis jornadas de la Liga Española, Julián Álvarez convirtió 4 goles (uno ante Espanyol en el estreno y tres ante Rayo Vallecano esta última semana), además de una asistencia (ante Villarreal); mientras que Franco Mastantuono sólo aportó 1 gol (ante el Levante en la jornada pasada del campeonato). Ahora, se medirán frente a frente en el derbi madrileño.

ver también Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

¿Cuándo y dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid por la Liga Española?

El encuentro entre el ‘Colchonero’ de Julián Álvarez y el ‘Merengue’ de Franco Mastantuono tendrá lugar este sábado 27 de septiembre, desde el Estadio Wanda Metropolitano, a partir de las 08.15 horas del Centro de México, por la jornada 7 de LaLiga de España 2025/26. El compromiso se podrá seguir en el territorio mexicano a través de la pantalla de SKY Sports y de la plataforma Amazon Prime Video.