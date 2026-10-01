¿Dónde y en qué estadio juegan Dinamarca vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-27?

La Selección de Dinamarca recibirá a Portugal en un cruce determinante correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El esperado compromiso entre ambas potencias del continente europeo se llevará a cabo en la capital danesa, donde los locales buscarán hacerse fuertes ante su afición para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia dentro de la zona.

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El escenario elegido para albergar este vibrante duelo es el emblemático Parken Stadium, ubicado en el distrito de Indre Østerbro, dentro de la ciudad de Copenhague. Este recinto es el hogar histórico del combinado nacional danés, además de funcionar como la casa del F.C. Copenhague para sus partidos de la liga local y certámenes internacionales.

Inaugurado oficialmente en septiembre de 1992 tras la reconstrucción del antiguo Idrætsparken, el estadio cuenta con un moderno techo retráctil que garantiza el desarrollo de los espectáculos deportivos sin importar las inclemencias del tiempo. Con una capacidad aproximada para 38.000 espectadores sentados, el estadio se prepara para lucir un lleno total en sus tribunas.

A lo largo de su historia, el Parken recabó momentos memorables al albergar encuentros de la Eurocopa 2020, finales de competiciones europeas de clubes y batallas inolvidables de eliminatorias. La escuadra portuguesa saldrá a este recinto con la misión de sumar tres puntos vitales fuera de casa, en un ambiente que promete una presión constante desde las gradas a lo largo de los noventa minutos.

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En síntesis