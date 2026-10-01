¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Dinamarca vs. Portugal por la UEFA Nations League 2026-27?

Cristiano Ronaldo no estará ante Dinamarca por la UEFA Nations League tras abandonar la concentración de Portugal. El delantero tomó la decisión luego de no sumar minutos ante Noruega y conocer que no sería titular en el próximo partido.

Desde las 12:45 hs de la CDMX, Portugal disputa su tercer partido en la fase de grupos de la UEFA Nations League, en busca de seguir por el mismo camino que en sus primeras dos presentaciones. El seleccionado portugués comenzó el certamen con dos victorias y ahora tendrá una nueva oportunidad para mantenerse en lo más alto de su grupo.

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El encuentro será ante Dinamarca en condición de visitante, con la idea de sumar de a tres y mantener el puntaje perfecto. Por el momento, Portugal venció a Gales y también a la siempre difícil Noruega, por lo que buscará una nueva victoria para continuar con su gran inicio en el torneo.

Este partido se disputará en medio de la tensión que existe alrededor de Cristiano Ronaldo, quien este miércoles abandonó la concentración de Portugal y no estará presente durante esta fecha FIFA. El delantero tomó la decisión luego de los últimos acontecimientos dentro del seleccionado y su ausencia se convirtió en una de las grandes noticias de la jornada.

El astro portugués quedó muy molesto después de no sumar minutos ante Noruega y, posteriormente, tras las declaraciones de su entrenador, Jorge Jesus, quien confirmó que no sería titular frente a Dinamarca. Ante esta situación, Ronaldo decidió abandonar la concentración y puso en duda su continuidad inmediata con el seleccionado.

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El mensaje de Cristiano Ronaldo tras abandonar Portugal

Después de tomar la decisión de marcharse de la concentración, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que su salida se produjo después de la conferencia de prensa del entrenador y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, expresó.

Y siguió: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

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